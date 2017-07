Pablo Castañeda inaugura exposición

MEXICALI, Baja California(GH)

Un artista muy prolífico, que se encuentra creando constantemente, por ello Pablo Castañeda no pierde oportunidad para presentar lo que más la apasiona, en esta ocasión inauguró “Autor/retratos”.



Esta selección consta de retratos y autorretratos que Castañeda ha realizado desde hace algún tiempo, ya sea en pintura, escultura o dibujo sobre diferentes superficies, madera, tela, papel, patinetas, y por medio de distintas técnicas.



El autor respondió por medio de un texto a preguntas formuladas por este periódico, y dondde reveló su interés de capturar la imagen de familiares, amigos o incluso desconocidos y representarlas de manera “objetiva-subjetiva”.



Relatoría plástica



“Desde 2005 comencé a hacer autorretratos y retratos. Me inspiró el realizar una relatoría plástica de roles sociales, roles espirituales, de mi rostro y otros rostros.



“Mi propio rostro habla de cómo es el artista y su vida cotidiana y a través del retrato perfecciono mi estilo de lo abstracto y lo figurativo. He intercambiado fotos con diferentes personas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en Twitter para seguir trabajando el proyecto “Autor / retratos”, aproximadamente he realizado 200 retratos que relatan la personalidad de mi rostro o de otros rostros y mi propia percepción de los diferentes roles sociales de cada uno de ellos. Siempre el público se refleja en el arte y el arte siempre se refleja en el público”, compartió Pablo sobre este trabajo que fue inaugurado hace algunos días en Ceart.



Intervención artística



Además de los retratos, Pablo realizó una intervención pictórica en el vestíbulo de Ceart, especialmente para la exposición y como una manera de rendir tributo a los representantes del arte en Mexicali que han desarrollado su talento durante tantos años, entre ellos se encuentran Ramón Carrillo, Ruth Hernández, César Cárdenas

“La característica de este mural contemporáneo es su finitud, es efímero, sin embargo, la importancia de estas personalidades quedo grabada en este lugar”, comenta Pablo sobre esta intervención.



RECIBE PREMIOS EN PINTURA Y FOTO



Pablo Castañeda se siente afortunado porque fue considerado para el premio Líder de Baja California en la revista Campestre de la ciudad de Tijuana, lo cual agradece mucho.



Este no fue el único reconocimiento en a lo largo de 2017 y finales de 2016 ya que constantemente se mueve entre convocatorias.



“También recibí el premio de la sexta muestra del paisaje natural de baja california, concurso organizado por el ICBC y la secretaria de protección al ambiente, agradezco a las personas que fungieron como jurado en este concurso, seguramente había muchas obras muy buenas, pero ellos así lo decidieron.



“Hago muchas propuestas para concursos, bienales, siempre estoy participando, no siempre gano pero seguiré insistiendo, seguiré aprendiendo, seguiré creando, esa es la única manera de obtener resultados en esta magnífica y mágica profesión”, dijo el artista sobre sus planes a futuro.