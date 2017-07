UABC pide paciencia a aspirantes por error en su portal

TIJUANA, Baja California(GH)

A través de las páginas oficiales la UABC pidió a los jóvenes paciencia para consultar los resultados de admisión, pues la página presenta una saturación en el sistema.



"Se les informa a todos los aspirantes a ingresar que el servidor de la página de resultados de nuevo ingreso está sufriendo dificultades por la gran cantidad de personas que buscan acceder.



El tráfico de personas disminuye a lo largo del día, por lo que se recomienda intentar entrar a la página en diferentes horas si el servidor continúa fallando. Les agradecemos su paciencia para conocer los resultados".



Acuden quienes no quedaron



Decenas de jóvenes y padres de familiares que sí pudieron consultar los resultados, pero no quedaron, se presentaron en la máxima casa de estudios para buscar un espacio dentro de su carrera.



Al respecto el inspector de UABC indicó que será hasta el 26 de julio cuando se conozcan los espacios disponibles que quedaron, los cuales serán ofertados a los que tengan buen puntaje en el examen.



Lo que sí confirmó es que no hay espacios en las carreras de Medicina, Ciencias de la Comunicación y Químico-Farmacología.



Los entrevistados dijeron que esperarán hasta esa fecha para saber que harán de su vida, pero descartaron entrar a una universidad de paga.