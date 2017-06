Deportarán migrantes extranjeros que no busquen regularizarse

MEXICALI, Baja California(GH)

El Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, Rudolfo Figueroa Pacheco, indicó que a finales de este año iniciarán con deportaciones a aquellos migrantes haitianos o africanos que no busquen regularizarse en México.



Precisó que actualmente hay un registro aproximado de 3 mil 200 migrantes estacionados en Baja California.



De los cuales alrededor de 2 mil ya iniciaron sus trámites para regularizarse en territorio mexicano, señaló Figueroa Pacheco.



“Tendremos que evaluar la posibilidad de que algunos de ellos, los que no hayan iniciado con sus trámites de regularización, tengan que volver a Haití o a Brasil, dependiendo de donde sea que hayan venido o tengan la posibilidad de estar de forma regular”, puntualizó.



Agregó que en la actualidad, ya no están llegando en números significativos a México, sin embargo continúan llegando al país en números que habían estado llegando en años anteriores.



Figueroa Pacheco, agregó que según las autoridades estadounidenses, únicamente el 1.0% de los que solicitan refugio en Estados Unidos, son aceptados, por lo tanto se ha reducido significativamente el número de migrantes que están buscando entrar al país norteamericano.



Por último, el Delegado Federal mencionó que no han tenido reportes de que migrantes afrodescendientes o haitianos estén intentando pasar de forma ilegal a Estados Unidos.