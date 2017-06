Reporta BC 38 casos de tortura durante el 2016

MEXICALI, Baja California(GH)

La tortura es un delito federal que jamás ha sido sentenciado en Baja California, sin embargo, en las revisiones que se han hecho a las detenciones, detectaron que en una de cada diez, implicó agresiones físicas y psicológicas, para la obtención de información.



César Raúl González Vaca, coordinador general del Servicio Médico Forense en el Estado (Semefo), señaló que dicho estimado lo arrojan las solicitudes del protocolo de Estambul.



El protocolo de Estambul es un dictamen que solicita una autoridad buscando tratos inhumanos o tortura, el cual debe ser elaborado por un médico legista y un psicólogo de manera colegiada, explicó González.



Durante el año 2016 se realizaron 383 protocolos de Estambul en todo Baja California, una cantidad muy abismal a la que se había solicitado en años anteriores, declaró el experto en medicina forense.



Precisó que el 80% de los casos han sido solicitados en la ciudad de Tijuana, un 10% en Mexicali y el resto está distribuido en los demás municipios como Tecate, Ensenada y Rosarito.



El médico acude ante la persona que presume haber sido víctima de tortura, generalmente son individuos que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), con el fin de realizar la evaluación.



“Se revisa todo el expediente médico porque muchas veces las personas argumentan que fueron detenidas con tortura, pero llevan en la penitenciaría hasta diez años, en estos casos es obvio que ya no vamos a encontrar lesiones físicas”, explicó.



En el expediente revisan la temporalidad de la detención, los certificados de lesiones, cuando lo pusieron a disposición y todas las etapas hasta que ingresa al Cereso, con base a esos elementos certifican si hubo lesiones compatibles con malos tratos.



En el juez recae la responsabilidad de dar la última palabra, que dictaminará si habrá consecuencias o no, detalló González, el cuerpo médico de Semefo, únicamente señala si hay presencia o no de lesiones compatibles con su versión.



“El 90% de los casos resulta negativo, sólo el 10% es positivo a malos tratos y tortura”, evidenció el funcionario público.



Sistematizan tortura



Herman López Frank, director general de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), en la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, señaló que los agentes han sistematizado la tortura.



En Baja California hay múltiples quejas contra la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes han sistematizado métodos de tortura para obtener información y meter a la cárcel a determinadas personas.



Por otra parte, el médico González estimó que la autoridad más señalada son los agentes policiacos de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, la PEP y agentes de la Policía Ministerial, este último se da en mayor medida.



Tipos de tortura



López explicó que hay métodos clásicos utilizados por la PEP, según su experiencia como abogado penalista, el más reiterado es poner una bolsa en la cara de las personas y golpear el abdomen al mismo tiempo para sacar el oxígeno y ahogarlos.



También han detectado el método del “agua”, en la que toman la cabeza de la víctima y le dan líquido hasta que sienta que se va a ahogar; otra manera son los toques eléctricos en el área testicular y golpes diversos en el cuerpo con los propios puños de los oficiales.



También existen los métodos de la tortura psicológica, en la que se amenaza a la persona con causarle un mal, a él directamente o a un familiar, estos métodos no dejan una huella física, pero sí una psicológica, compartió López.



El protocolo de Estambul también puede aplicarse en las víctimas, no sólo en los imputados, con el fin de que si hay un daño físico o psicológico, el culpable deberá de resarcir los daños, cubriendo los costos del tratamiento, esto se da mucho en secuestros.



Los agentes regularmente no son separados del cargo mientras es determinada la prueba, esto puede suceder hasta que el juez lo dictamine, dando vista al órgano interno de control, precisó López.



Delito de tortura es letra muerta



“Cuando a un policía se le descubre que efectuó la tortura, se le investiga y juzga por abuso de autoridad, a pesar de que hay una ley federal de la tortura, la cual no está establecida como un delito grave”, reveló.



A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público, establece la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.



Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrán de dos a ocho años de prisión y hasta cuatrocientos días multa, según el Código Penal de Baja California, por lo que se está procesando a los delincuentes bajó un delito con una pena menos grave.



“La ley no se aplica por el desconocimiento de los mismos agentes y jueces, ya que confunden su actuar con el abuso de autoridad, en vez de tortura, por eso nunca se ha procesado a alguien por tortura”, aseveró.



Saturan de protocolos a Semefo



Año con año ha ido aumentando la demanda de este servicio, sobre todo en Tijuana, lo cual representa una merma para el avance de las responsabilidades que le corresponden a Semefo.



Este año la solicitud de los dictámenes ha incrementado, en relación al año pasado, superando las cien solicitudes, apuntando que si bien Tijuana es quien lidera, Mexicali está adoptando de forma acelerada esta práctica, comentó el médico González.



El índice ha incrementado tanto, que Semefo solicitó una plaza nueva para un médico que se dedique únicamente a casos de tortura, ya que el proceso les quita demasiado tiempo a los médicos forenses.



“En su mayoría son negativos, se ha utilizado como una artimaña de los abogados, buscando algún tipo de salida, argumentando que fueron detenciones ilegales mediante un maltrato o tortura”, aseveró.



Son aproximadamente cuatro horas de interrogatorio de médico al imputado, deben ser desnudados para inspeccionarlos, tomarles fotografías, además de toda la gestión para poder ingresar a los Ceresos, compartió.



Esta evaluación no tiene algún sustento que estipule que dependencia debe de hacerla, reveló el médico González, pero la Semefo lo hace por ser un organismo independiente a la Procuraduría.



“Por ser un proceso de la Procuraduría, lo ideal es que no sea la misma dependencia la que lleve a cabo la investigación, puesto que en la mayoría de los casos, se señala a los agentes como los agresores”, enfatizó.



Contextualizó que en otros estados, este dictamen lo realiza la Procuraduría General de la Republica (PGR), o médicos de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo aquí se ha delegado la responsabilidad a Semefo.



Compartió que Baja California está por arriba de la media nacional, en cuanto a las solicitudes del protocolo de Estambul, sólo por debajo de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.



“Es por el NSJP, porque tratan de darle toda la prioridad a los imputados, desde su detención se puede ir abajo todo el procedimiento judicial”, aclaró.



A Semefo más que quitarles recurso, les absorbe tiempo, pues cada expediente requiere hasta tres meses de analisis, sólo en su revisión, para esto debieron realizar un diplomado en tortura, comentó el médico legista.



En el Estado sólo hay 28 médicos legistas, distribuidos de manera equitativa en los municipios, 11 en Mexicali, 11 en Tijuana y el resto en los demás municipios, sin embargo sólo a uno por Municipio se le asignan los protocolos de Estambul.



La Semefo también cuenta con una psicóloga a nivel estatal, quien de manera colegiada realiza el aspecto psicológico de ese dictamen, apuntó el servidor público del Poder Judicial.



Utilizado para tumbar casos



El director general para la implementación del NSJP, dijo que el protocolo de Estambul puede ser utilizado como evidencia en los casos jurídicos y médicos, con el fin de establecer que una víctima o imputado hayan sido víctimas de tortura.



“Toda tortura debe de traer la nulidad de actuación, porque es un hecho violatorio de derechos humanos que no se llevan a cabo dentro del marco procedimental”, explicó López.



Si todas las evidencias en un caso fueron derivadas de una declaración que rindió el imputado por medio de la tortura, serán eliminadas por violar el procedimiento, provocando la nulidad de todo, comentó.



De salir positivo el protocolo, trae un beneficio para el reo, ya sea la reposición del procedimiento o en otro caso su libertad, si la declaración es lo único que lo mantiene preso.



“Cada vez se pide más este protocolo, pero no debería ser, porque se supone que tenemos un sistema que protege los derechos humanos, por lo que las autoridades deberían de actuar con mayor diligencia, pero no sucede así”, explicó el abogado.



Aseveró que la responsabilidad de realizar este procedimiento debe recaer en la PGR, ellos deben de tener psicólogos capacitados para llevar a cabo los procedimientos del protocolo de Estambul, lo que no pasa.



“También las procuradurías, comisiones y unidades de derechos humanos deben de tener especialistas que conozcan este manual, además los órganos jurisdiccionales deben contar con órganos auxiliares, por que son a los que les corresponde establecer la verdad de los hechos”, aseveró.