Se las ingenian para no enfermar por el calor

MEXICALI, Baja California(GH)

La ola de calor llegó a Mexicali y no se irá en unos cuantos meses, así que los expertos en lidiar con las altas temperaturas, compartieron su experiencia y como han logrado sobrevivir al comúnmente llamado “calorón”.



Uno de los gremios más impactados por las condiciones climáticas, son los trabajadores de la construcción, ya que literalmente deben trabajar con el “sol a plomo”, aun en las horas del calor más intenso.



El joven Jorge Flores, debe estar en su lugar de trabajo desde poco antes de las 7:00 horas, para empezar la construcción de un edificio sobre Río Nuevo, con el fin de alcanzar las horas en las que aún es soportable la temperatura.



Sin embargo sólo descansa de 12:00 a 13:00, para comer y restablecer energías y el agua perdida, para acabar hasta las 16:00 horas, su secreto para sobre llevar la jornada son pequeños descansos entre cada hora de cinco minutos.



“Tenemos sueros, sal y limones, con eso evitamos que nos deshidratemos, pedimos de cinco a quince minutos de descanso, intercalados, para que no nos pegue el calor”, explicó el joven.



Flores mencionó que él siempre trata de comer muchas frutas antes de las labores, ya que eso le da mayor resistencia, sin embargo en ocasiones le ha ganado el clima, provocándole mareos y agotamiento.



Saturnino García también es trabajador de la construcción, con la diferencia de que acaba de llegar de Tamaulipas, por lo que le ha impactado la intensidad del calor que se vive en Mexicali.



“Me advirtieron que sí hacía mucho calor, pero no me lo imaginé así, me han dicho que debo de tomar mucho suero, se siente más sofocado, sobre todo de 12:00 a 16:00 horas, está feo el calor”, declaró Saturnino.



Los vendedores ambulantes son otro sector que se ve abatido por la temperatura, siendo insoportable la sensación calorífica que emana el asfalto durante sus largas jornadas laborales.



Así lo describió Mario Madrigal, quien vende botanas y agua en la Garita Centro desde las 10:00 horas, señalando que deben de aguantar, pues sólo así es como saben ganarse la vida.



“Me he querido insolar, el año pasado terminé en el doctor porque me sentí muy débil, para sobrevivir al calor hay que descansar a ratitos, tomando unos sueros y mucha agua”, explicó Madrigal.



Por otra parte Santiago Zamora, vendedor de raspados, comentó que sus ingresos dependen en gran medida de la intensidad del calor, ya que vende raspados, por eso debe exponerse todo el tiempo a la calidez de Mexicali.



“De las 12:00 a las 15:00 es la hora que pega fuerte, pero debemos de seguir, para eso me tomo una bebida energizante, luego un suero, y termino con un suero de naranja, no es bueno tomar pura agua”, concluyó el vendedor de raspados.