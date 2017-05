La energía del terror llega a Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

La historia de "El Fantasma en el Espejo", ha dejado huella en los teatros donde se han presentado incluso hasta el propio elenco.



En entrevista vía telefónica, Juan Diego Covarrubias compartió con Grupo Healy que él es escéptico de los fenómenos sobrenaturales, pero que a raíz de ciertas atmósferas y lugares que han visitado poco a poco se convence que existen energías o presencias inexplicables.



"Siempre he sido de los que quieren encontrar una explicación científica a algún fenómeno, pero recientemente me han ocurrido algunas cosas, en las dos ocasiones ha estado presente nuestro director al cual admiro demasiado, Fernando Canek.



"Estábamos parados en un teatro en Mazatlán, y los dos percibimos una energía muy extraña, incluso vimos una sombra cerca de un pasillo donde no había nadie, preferí tranquilizarme y dirigirme al escenario de nuevo", compartió su anécdota curiosa mientras actuaba en la obra.



Covarrubias argumentó que esta obra además de interesante tiene como ganancia ser muy diferente a otras puestas en escena ya que con el apoyo de la tecnología hacen que el público disfrute más la propuesta.



"Tenemos un sonido envolvente, con bocinas alrededor del teatro, nos apoyamos de algunas proyecciones y además ayuda que todo está súper obscuro, seguramente les encantará", dijo el actor de 30 años.



La historia se centra en dos dimensiones platicó, una donde él personifica a "James" mientras su historia es narrada por Pablo Valentín "Louis", dónde algunos libros misteriosos y las leyendas originadas en Inglaterra harán que el público vaya descubriendo junto con los personajes que maldiciones y hechos terroríficos causan tantos estragos.



Otro detalle a destacar comentó Juan Diego, es la labor de sus demás compañeros quienes interpretan más de 15 personajes y que el equipo de caracterización se encuentra trabajando constantemente detrás del telón para ofrecer más realismo a los personajes.





AL DETALLE



El fantasma en el espejo

Fecha: Sábado 13 de mayo

Lugar: Teatro del Estado

Boletos en taquilla

Informes al 5546419