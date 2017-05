SNTE 37 paran hoy labores

MEXICALI, Baja California(GH)

Pese a que el Gobierno del Estado envió un comunicado donde informaba que se emitirá una nómina extraordinaria para el pago a maestros interinos hoy viernes, la Secretaria General de la Sección 37 del SNTE, dijo que tales acciones no resolvían la problemática por lo que suspenderán labores.



“No es suficiente porque siguen siendo lo mismo: promesas...pero este número importante de interinos que son más de 3 mil 500 que se les están pagando cada 6 meses es lo que ya no podemos nosotros, seguir en esa ruta”.



“Nunca he dicho que nos paguen en una sola emisión las 3 mil jubilaciones, lo que pido es una ruta que sea confiable, que sea segura y que en este momento la firme el Gobernador del Estado con su servidora”.



“Para que a los trabajadores de la educación les pueda dar certeza de que van a ser jubilados”, declaró María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de la Sección 37 del SNTE.



En días pasados el Poder Ejecutivo anunció la emisión de dos nóminas extraordinarias, una de 85 millones de pesos para el pago de interinatos de enero a abril de este año y otra de 25 millones de pesos para el pago de aguinaldos pendientes.



Sin embargo, Gutiérrez Santoyo expresó que ese acuerdo ya estaba pactado desde el mes de abril pero que no había sido cumplido.



“Es la nómina que hemos estado esperando desde el 24 de abril, que no se pagó, nos habían dicho que se pagaría el día 30 y tampoco se pagó; yo espero que mañana se cumpla y mis compañeros interinos puedan estar cobrando”.



“Esperamos que sea para todos también, porque el monto creemos que es una cantidad mucho mayor la que se adeuda, no creo que vaya a cubrir la totalidad de los interinos”, señaló la dirigente sindical.



Por último, indicó que el día de hoy integrantes del Comité Ejecutivo del sindicato estarán en las cajas de pagaduría del Estado para corroborar que se estén generando los debidos pagos.



EN DATOS



•La maestra Gutiérrez Santoyo, viajará a la Ciudad de México, para asistir a una reunión con los dirigentes nacionales del SNTE, donde desea exponer la problemática que presenta la sección 37 y solicitar el apoyo del magisterio nacional para la solución de la misma.