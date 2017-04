Aumenta 45% herpes en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Un aumento del 45% se registró en los casos de herpes, en lo que va del año 2017, en relación a la misma fecha del año pasado, se trata de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) que no tiene cura.



Según los datos de la Secretaría de Salud, en Baja California se registraron 74 casos en el año, de los cuales 35 son hombres y 39 mujeres, superando los 51 casos de herpes del año anterior.



Rosa María Herrera Torres, coordinadora del departamento de Medicina Preventiva en la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, explicó que el herpes es una ETS, transmitida por contacto de persona a persona, ocasionado por un virus muy contagioso.



La enfermedad se traspasa por el contacto con lesiones, las cuales se caracterizan por ser unas vesículas, conformadas por muchas rochas pequeñas, que posteriormente se ulceran y producen una pequeña costra.



Estas lesiones son ardorosas, presentan picor y dolor al orinar, ocasionando malestar general como fiebre, dolor de cabeza; las costras surgen en el pene, ano y labios menores.



Cuando una persona tiene contacto ya sea oral, anal o vaginal, se transmite el virus, es una enfermedad un poco más difícil de prevenir, porque las lesiones no se pueden cubrir al 100% con un preservativo.



“El simple contacto con la piel puede provocar un contagio, a través de las mucosas que se comparten en una relación sexual”, comentó la doctora de la Jurisdicción de Servicios de Salud.



La única manera de prevenirlo al 100% es que la persona contagiada tome el tratamiento necesario hasta que la lesión haya desaparecido, sólo así no hay riesgo, declaró la experta en salud.



“Si se tienen las lesiones activas y hay relaciones sexuales, es muy probable el contagio si el condón no cubre toda la zona, por cualquiera de las vías”, precisó la doctora Herrera.



El herpes no es curable, aseveró, es una enfermedad que puede estar activa o en estadio latente por el resto de la vida de quien lo porta, sin embargo los primeros 20 días, son los más contagiosos.



“Empieza con la fase primaria, y posteriormente hay recurrencias, lo cual se da en alrededor de los 18 meses, pero el periodo de molestias se disminuye a diez días”, declaró Herrera.



El resto de las reapariciones estarán asociadas al estrés, enfermedades asociadas al debilitamiento del sistema inmunológico, como gripas o incluso sida, informó la funcionaria.



En pacientes inmuno suprimidos como portadores del Virus de Inmuno deficiencia Humana (VIH), puede ser potencialmente mortal, pero sólo en dichos individuos, para el resto sólo representan una molestia.



El tratamiento sólo es por el periodo infeccioso, con el fin de reducir los síntomas, se utilizan antivirales como el ciclovir, pero la experta reiteró que no hay una cura para dicha ETS.



“Hace falta informar más a la comunidad, relacionado a todas las enfermedades de transmisión sexual, sí hay un conocimiento, sin embargo falta conciencia para que acudan a tiempo al médico”, opinó.



Un porcentaje importante de las personas se espera a no tolerar más la enfermedad, reveló que al año se notifican 20 casos en Mexicali, lo cual es una cifra muy baja, dando un indicador de que la gente no está acudiendo a los servicios de salud.



Cualquier persona puede tener herpes, no distingue raza o género, pero sí se ha detectado en mayor medida en personas en la edad reproductiva, entre los 18 a los 40 años.



ES BUENO SABER…



•Hasta el momento Baja California tiene la cuarta posición en la lista de los estados a nivel nacional con mayor número de casos de herpes, sólo por debajo de Tamaulipas, Jalisco y Guerrero.