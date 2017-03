¡Festejemos a Mexicali!

MEXICALI, Baja California(GH)

Mexicali está de fiesta y las diferentes manifestaciones culturales le harán honor a la “Ciudad que capturó al Sol” durante todo este mes.Como ya se está haciendo tradición, cada mes de marzo se realizan paseos y recorridos por los lugares emblemáticos que dan forma a esta ciudad.Durante el paseo que se realiza todos los sábados de este mes, las personas que asistan podrán no solamente conocer la historia de edificios como el de Casa de la Cultura, la Catedral, historias sobre los primeros cines que se construyeron entre otros relatos, si no que podrán acercarse a está área que para algunos es poco conocida.Aparte de conocer los detalles de los forjadores de esta tierra, se conocerán algunos de los sótanos del Centro de la ciudad, propiedad de la comunidad china y que también conserva sus pasajes repletos de anécdotas. La visita a las instalaciones de la Comunidad China es parte del recorrido gratuito que se realiza desde hace algunos años.Los festejos oficiales se realizan el 14 de marzo en las instalaciones de la Plaza Centenario sobre Río Nuevo, con la presencia de autoridades y con un desfile por la tarde.Además, un concierto de música regional mexicana se tiene contemplado para el mismo día en el Palenque del FEX, con la presencia de mariachis y banda sinaloense.Las actividades no terminan ahí, ya que habrá un concierto de Rondallas en las instalaciones del Parque Vicente Guerrero el 17 de marzo donde obviamente se recordará esta fecha tan importante.En la literatura también habrá movimiento, con la presentación del libro de Iliana Rivas “Retrato de una ciudad: a Baja California con amor” que contará con los comentarios del conocido historiador, Óscar Hernández Valenzuela el 22 de marzo a las 10:00 en las instalaciones de Casa de la Cultura.Recorridos por el Centro Histórico de MexicaliFecha: Todos los sábados de Marzo hasta el 1 de abrilHora: De 9:00 a 12:00Punto de partida en Casa de la Cultura de Mexicali, avenida Madero y Altamirano14 de marzoEvento oficial 114 Aniversario de MexicaliLugar: Plaza CentenarioDirección: Calzada de los PresidentesHora: 9:00Desfile por Mexicali Lugar de partida : Estacionamiento de Plaza Centenario (atrás de Bosque de la Ciudad)Hora: 18:00 horasConcierto de Música Mariachi y Banda SinaloenseLugar: Palenque del FEXHora: 19:0017 de marzoFestival de Rondallas “Romance en el parque”Lugar: Plaza del Sol del ParqueVicente GuerreroHora: 20:00Miércoles 22 de marzoPresentación de libro “Retrato de una ciudad, a Baja California con amor” de Iliana RivasComentarios de Óscar Hernández ValenzuelaLugar: Galería Rufino Tamayo alas 10:00 horas