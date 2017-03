Todo listo para la San Felipe 250

MEXICALI, Baja California(GH)

La principal novedad de la carrera San Felipe 250 en su trigésima primera edición será el arranque y meta en el corazón de la ciudad: El malecón de San Felipe.



José Abelardo Grijalva Carranza, director de Score Internacional, aseguró que entre otras novedades para la carrera este año es que contará con una pista más larga y habrá recorridos por la zona urbana y suburbana del puerto.



"Estamos trabajando desde diciembre para hacer la salida más segura de la historia", dijo el promotor, quien actualmente se encuentra en pláticas para contar con apoyo del Ejército, Marina y Gendarmería de la Policía Federal.



Por su parte, Roberto Ledón Perezchica, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe, dijo que el arranque de la carrera marca la apertura de la temporada grande del turismo en la ciudad.



A través de un dispositivo especial de seguridad se pudo programar la salida y meta desde el malecón, lo que atraería a más turistas a la zona de comercial formal, representando así una potencial derrama económica importante en la zona.



A esto se le suma una carrera de preclasificación a partir de este jueves, lo que impactará a San Felipe con hospedajes, consumos en restaurantes y comercios locales en las fechas previas al arranque de la carrera.



En sus 30 ediciones, la carrera San Felipe 250 había arrancado desde el monumento de Los Arcos, dando espacio al comercio informal y alejándolo de la zona turística.



Con la decisión de traer este punto crucial a la zona del malecón, se ha preparado un operativo especial, en el que participarán policías y elementos de todas las corporaciones.



Tan solo por parte de la Policía Municipal, más de 100 elementos se sumarán a la logística dentro de la ruta de la zona urbana y suburbana de San Felipe, de acuerdo a lo explicado por Luis Alberto Rivas Tapia, jefe de Peritos de la corporación.



"Habrá muchos atractivos para que la gente no salga del pueblo, la fiesta va a ser en el pueblo, va a pasar por las dunas para no irse muy lejos y la hemos acercado un poco a Mexicali al pasar al norte del ejido Saldaña, para quienes no puedan venir hasta San Felipe", explicó Grijalva Carranza.



EN DATOS

San Felipe 250

Edición 31

Del jueves 30 de marzo al domingo 2 de abril

Arranque y meta: Malecón de San Felipe