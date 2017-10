Desacuerdo entre vecinos y CUMM por pavimentación

MEXICALI, Baja California(GH)

Un problema entre vecinos de la colonia Aztecas y el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali (CUMM) se ha dado debido al esquema de cobro para la pavimentación de la zona.



La mañana del miércoles, dos grupos de vecinos se manifestaron en el Palacio Municipal derivado de un programa de pavimentación que busca realizar la referida dependencia municipal.



Ambos grupos mostraban opiniones distintas, unos a favor de la obra y otros en contra de la misma.



El director del CUMM, Jaime Herrera Ávila, indicó que los reclamos principales se dirigieron hacia el cobro de pavimento.



Este fue uno de los temas principales que se tocaron con la comunidad al inicio de la presente administración municipal.



Dijo que en enero del 2017 se hicieron estas reuniones, donde un grupo de vecinos señalaban que eran cobros excesivos por un pavimento que a su parecer tenía ciertos detalles en su calidad.



El tema se comenzó a socializar y llegaron al acuerdo de realizar un programa de descuentos, el cual también fue rechazado por el grupo de vecinos.



No obstante, la comunidad en general estuvo de acuerdo con este programa.



Informó que se han tenido alrededor de 20 reuniones comunitarias en la Colonia y se ha dado atención personalizada a los vecinos para ver cada uno de los casos.



Es un grupo pequeño que está en desacuerdo con este programa, señaló, pero no han emitido un posicionamiento real sobre el por qué no desean que se aplique.



Reiteró que primero lo hicieron sobre los cobros, los cuales catalogaron como indebidos, y ahora señalan que los descuentos que se quieren aplicar también son indebidos.



Ha habido acercamientos con este grupo para alcanzar algún arreglo, tanto en reuniones como en recorridos en campo, pero no han aceptado las propuestas, agregó.