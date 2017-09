Pesca de camarón es el 40% del valor en el mercado del Alto Golfo

SAN LUIS RÍO COLRADO,SONORA(GH)

La presentación de la red “suripera” como alternativa para que los pescadores del Golfo de Santa Clara vuelvan a la captura del camarón tiene gran relevancia, consideró Pedro Sierra Rodríguez.



Esto debido a que esta especie llevaba más de dos años sin pescarse en la zona como parte de los esfuerzos para proteger a los animales en peligro de extinción, como la vaquita marina, dijo, y representa más del 40% del valor de las pesquerías.



El director general adjunto de investigación pesquera del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) recordó que ayer presentaría este sistema a los pescadores de dicha comunidad con el objetivo de que continúen con su actividad productiva sin afectar a las especies en peligro.



Mediante la investigación y experimentación, aseveró, han desarrollado este sistema de pesca que va a cubrir al menos el 95% de las pesquerías, aunque aún es incierto si con la misma eficacia que otros métodos, como anteriormente el chinchorro de línea, que es muy eficaz pero tiene mucho daño colateral a otras especias.



“Por ejemplo el camarón representa al rededor del 40% de las pesquerías, luego sigue la curvina con alrededor de 25% y después la sierra y el chano, entre todas suman alrededor del 95%”, detalló.



En el caso de la “curvina” se usa un sistema de pesca muy eficiente en el Golfo de Santa Clara que no interactúa con la vaquita marina y no está prohibido, indicó, se trata del sistema de pesca de encierro artesanal.



Comentó que aún quedan por mejorar los sistemas de captura de otras especies como el tiburón y escamas varias, con el objetivo de que las comunidades pesqueras no se queden sin sustento, pero a la vez que realicen una pesca sustentable con el medio ambiente.