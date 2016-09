Contratan sólo a 3 de cada 10 discapacitados en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Las personas discapacitadas enfrentan barreras desde que llegan a la escuela, para después enfrentarse a un mundo laboral que difícilmente los incluye, pues sólo tres de cada diez que busca trabajo en el Estado lo obtiene.María Elena Valdez, coordinadora de Vinculación Laboral del Servicio Nacional del Empleo (SNE), explicó que esto sucede a pesar de que hay diferentes incentivos para las empresas incluyentes.brindan un enlace con las estas empresas, quienes buscan un perfil que cubrir, ofreciendo el candidato idóneo para el negocio, finalmente la empresa decide si contrata alguna persona discapacitada en su plantilla laboral.En lo que va del año se han atendido 411 personas con discapacidad, la más reiterada es la motora en un 40%, seguido de la auditiva en un 30%, la visual, intelectual y mental suman el otro 30%, señaló Elena.Esto es dentro de las acciones del programa“Abriendo espacios”, donde afirmó la coordinara que sólo se llega aes decir que en lo que va del año 123 personas del sector han podido obtener obtenerlo.Quienes no logran colocarse en un empleo son canalizados a becas de capacitación en el trabajo, mencionó que en muchas de las ocasiones son rechazados porque no cuentan con experiencia laboral.En caso de que la opción no sea viable también cuentan con la ruta del fomento al autoempleo, con el fin de que emprendan un negocio, aclaró la servidora pública.El giro de las empresas que, quienes ofrecen puestos en nivel operativo y técnico, seguido del comercial y de servicios como almacenistas, cajeros, mostrador, entre otros, puntualizó.Las empresas que se integran a una política incluyente obtienen dos tipos de beneficios, el primero es la disminución de la rotación del personal, ya que detalló que han observado que los discapacitados están más comprometidos con sus empleos.El otro beneficio son los incentivos fiscales como deducción de impuestos, de acuerdo al porcentaje de empleados que se tengan contratados, además de recibir mayor preferencia en las licitaciones de Gobierno.Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hayen el Estado hasta el segundo trimestre del año 2016.De esta cifra, la coordinadora de la dependencia, señaló que tentativamente el 2% cuenta con algún tipo de discapacidad, es decir 42 mil 119 personas.Actualmente sonen la ciudad de Mexicali, pero realmente hay un padrón de más de 60 empresas que sin tener el distintivo se abren a contratar estas personas.Resaltó que el Municipio detiene un mayor número de empresas incluyentes entre todos los municipios del Estado, en segundo lugar se encuentra la ciudad de“Son pocas las personas que llegan pidiendo trabajo con un nivel de estudios profesionales, la mayoría cuenta con niveles educativos técnicos y básicos, si ellos quieren los podemos canalizar a escuelas”, declaró.Para que puedan ser incluidos en las bolsas de trabajo, los interesados deben de acudir con la copia de una identificación oficial y copia de un comprobante de domicilio a las oficinas de la SNE, para más información acceda a abriendoespacios.gob.mx/