Está México atrasado

MEXICALI, Baja California(GH)

Abelardo García Ramos es asesor externo y además cuenta con sordera, aseveró que México vive un importante atraso en la cultura de la inclusión, ya que son segregados tanto sordos, invidentes y otro tipo de personas.“Solamente en los cines, los sordos no podemos ir a ver películas porque no les ponen subtítulos a todas, en Estados Unidos sí lo hacen, incluso las emociones”, dijo en leguaje de señas el asesor de IPAO.Cuestionó que México haga negocio con los implantes cocleares (dispositivos para escuchar), mientras que en lugares como el vecino país, son gratuitos para cada persona con debilidad auditiva.Por otra parte, el maestro Pablo Insunza explicó cómo fue que perdió la audición y posteriormente fue víctima de burlas y chistes crueles, que finalmente superó por la seguridad que le fomentaron desde pequeño.Relató que perdió la audición después de una infección en la garganta a los 5 años de edad, paulatinamente dejo de percibir el sonido, desde entonces tuvo que aprender a lidiar con las adversidades de una discapacidad auditiva.“Estaba frente al televisor y no me daba cuenta que estaba muy fuerte el sonido, mi mamá me gritaba detrás de mí, pero yo no escuchaba su voz, apenas percibía el sonido de la televisión”, recordó Pablo.En ese momento su madre se dio cuenta que su hijo había perdido la audición, él es 100% funcional, sin embargo ha sufrido de discriminación, así como burlas de sus compañeros cuando cursaba la Secundaria y Preparatoria.Pablo obtuvo el segundo lugar como “mister” (fisicoculturista) de Baja California el año pasado; entre el 15% y el 20% llegan de manera tardía a recibir la educación que deben tener las personas con discapacidad.