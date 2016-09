Marchan miles a favor de la Familia en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Cerca de 15 mil personas acudieron al llamado del Frente Nacional por la Familia, con el fin de realizar una petición a las autoridades federales tras la iniciativa de legalizar el matrimonio igualitario.El punto de reunión se llevó a cabo en el parque Vicente Guerrero, en un ambiente lleno de niñas, niños, adolescentes, adultos y ancianos, quienes vistieron de color azul y rosa, además de cargar globos con helio.Anteponiendo a la familia tradicional como la figura que salvará a México de las crisis que vive hoy por hoy, es que marcharon del conocido parque, hasta la Plaza de los Tres Poderes, en el Centro Cívico.Gran parte del contingente era representado por más de mil grupos religiosos, sin descartar a ciudadanos que marcharon con pancartas haciendo alusión a la preservación de la familia natural, es decir: Mamá, papá e hijos.Con base al origen natural de la vida que expresan las sagradas escrituras, argumentaron en contra de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto , haciendo la recomendación de que no se le denomine familia a la unión entre personas del mismo sexo.El Frente Nacional por la Familia realizó en el transcurso del día alrededor de 75 manifestaciones en diferentes ciudades del País, con la presencia de casi 15 mil personas, según la Policía Municipal.Otra de las peticiones del colectivo, está el preservar su derecho como padres de decidir cómo educar a sus hijos, sobre todo en el aspecto sexual, con la frase “Con mis hijos no te metas”.Esto luego de que el pasado mes de mayo el presidente Enrique Peña Nieto , hiciera pública la iniciativa del matrimonio igualitario el cual sería instruido a los pequeños desde la educación básica.“Más que nada venimos a dar el apoyo a la familia, alzar nuestra voz para que los niños tengan el derecho de tener un papá y una mamá, orar por Mexicali y sus valores, por la moral y lo que culturalmente nos define como familia”, dijo Karla Arredondo, asistente al evento.“Vengo defendiendo la integridad de la familia y los valores que han sostenido a la familia y por tanto al mundo, con esto queremos fortalecer lo que dice la Constitución, es decir la complementación hombre mujer”, mencionó el sacerdote Arturo Landeros.“Esto es para mantener el núcleo de la familia porque eso provoca una sociedad más estable, porque hay muchas libertades de género y tanta sexualidad que se permite”, declaró Héctor Velázquez.Rafael Melchor Armenta, obispo de la Iglesia Apostólica del Distrito de Mexicali, señaló que la marcha consistió en dos frentes, La Unión Familiar Cristiana y el Frente Nacional por la Familia.Los cuales se agruparon en oposición a las iniciativas que intenten imponer la ideología de género, descartando que fuera una marcha en contra de algún tipo de personas, respetando a todas las personas, detalló Melchor.El contingente estuvo conformado por organizaciones religiosas, señaló que se trató de grupos evangélicos, alianzas de pastores, Diócesis de Mexicali y grupos de la sociedad civil.“Sabemos que ellos tienen derechos y que la ley debe de ampararlos por las diferentes necesidades qutengan, pero no igualarlos o equipararlos en este caso como matrimonio”, aseveró el Obispo.Señaló que superaron 1 millón de personas que marcharon a nivel nacional, donde entregaron un manifiesto con su propuesta y dicha postura con referencia a estas iniciativas.Según los datos de los organizadores, lograron reunir 25 mil personas en la explanada, para presenciar la entrega de peticiones a diputados federales y el subsecretario del Estado, Javier Gutiérrez Vidal.Al ser cuestionado el subsecretario sobre su postura, señaló que su presencia fue meramente como funcionario por lo que se ahorró sus comentarios personales, para seguir en el presídium.Invitaron a algunos niños a dar un mensaje, para luego dejar volar los globos que portaron durante tres horas aproximadamente.El 24 de septiembre se realizará la mega marcha en la Ciudad de México, ya que se abocarán los contingentes del Frente Nacional por la Familia de cada Estado para exigir que se cumplan sus peticiones.