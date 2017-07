Menores sin acta de nacimiento por no completar trámite

MEXICALI, Baja California(GH)

Existen en promedio 700 menores mexicalenses que no tienen su acta de nacimiento ya que sus padres no han acudido a hacer el trámite correspondiente ante el Registro Civil, informó Josué Hiram Aello Meléndres.



El oficial del Registro Civil Municipal comentó que a todo menor nacido en hospitales públicos o privados, se le expide un certificado y una declaratoria de nacimiento.



Las copias de los certificados se hacen llegar a las Oficialías del Registro Civil, pero forzosamente se necesita el original, el cual contiene la huella del bebé y sus datos, así como los datos de la madre y el padre.



Señaló que la declaratoria de nacimiento es muy similar a un acta de nacimiento, lo que puede provocar confusión en la ciudadanía.



Además, en los hospitales y clínicas se les informa que la declaratoria hace las veces de acta de nacimiento, cuando no es así.



Aello Meléndres comentó que cuando los ciudadanos tramitan las declaratorias en los hospitales, dejan un número telefónico.



Por ello, se han hecho llamadas para invitar a la gente a que acuda al Registro Civil y concluya con el trámite.



Indicó que en promedio se tienen alrededor de 700 certificados de nacimiento en la Oficialía del Registro Civil de Mexicali, ya que el número es cambiante por los nacimientos que se dan en el Municipio.



