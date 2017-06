Sin razón para entrar al desierto: Protección Civil

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay una sola razón para que la comunidad se interne en el desierto, debido a que se considera altamente riesgoso, dijo el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro.



Después del hallazgo del cuerpo sin vida de don Luis Sedano Aguilar, el titular de la dependencia estatal señaló que es importante que la gente tome conciencia y no tome a la ligera entrar a la Laguna Salada.



El director de Protección Civil reiteró la importancia de no entrar al desierto en estas fechas.



Entre los pormenores del incidente, dijo que éste sería el primer deceso por calor en la temporada, ya que contaba con el cuadro de deshidratación.



Sin embargo, hay que esperar los resultados del Servicio Médico Forense (Semefo), ya que no se descarta alguna otra causa de muerte, pero será hasta que lo dictamine la autoridad competente.



“Lo encontraron sin vida, como tratando de protegerse del Sol, al costado de unas piedras, estamos pendientes de Semefo, suponemos que por la inclemencia del tiempo pudo haber muerto por deshidratación”, explicó.



“No hay que integrarse a esa zona si no tienen la preparación adecuada y el equipamiento bajo los manifiestos exactos, lo mejor es que nadie se meta, ya que no hay razón para que ingresen en esta temporada”, informó Rosquillas.



Si alguien tiene la inquietud de explorar el desierto deben de esperar a que llegue el invierno, aclaró, ya que apenas en esa temporada las condiciones son adecuadas.



Actualmente el desierto es peligroso por las temperaturas altas y la falta de agua.

Año con año, las autoridades hacen las mismas recomendaciones de no adentrase al desierto en verano, pero uno que otro individuo no obedece, para ellos, las autoridades de rescate han hecho un desglose de recomendaciones.



La primera es no adentrarse al desierto, de no obedecer, es importante avisar a familiares, bomberos y Protección Civil, la hora de salida, el punto de partida, la trayectoria, el destino final, el tiempo de estancia y la hora de regreso.



Según el comandante de Aguiluchos, Arturo López, es imprescindible llevar suficiente agua, no tirar el agua de una hielera, ya que esa podría salvarle la vida en caso de perderse, evitar consumir bebidas embriagantes, ya que aceleran la deshidratación.



López afirmó que siempre que ingresen a la Laguna Salada u otro sitio desolado, debe de hacerse en caravana, ya sea senderistas, en varios carros o varios ciclistas, jamás hacerlo solos.



Precisó que deben de procurar no salirse de las veredas, ya que en el camino hay diversos puntos de hidratación y algunos postes de radio, para comunicarse con los agentes de rescate, en caso de una emergencia.



Dentro de la Laguna Salada y zonas aledañas hay alrededor de 15 grados centígrados más, agregó, y es importante llevar refacciones para el medio de transporte que utilicen, además de suficiente herramienta para realizar reparaciones.



López aseveró que durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, no se recomienda adentrarse a la Laguna Salada, sin embargo es la temporada donde se disparan las salidas, con el fin de alejarse del calor de la ciudad hacia puntos como el Cañón de Guadalupe u otros en la Sierra.