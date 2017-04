Protección Contra Riesgo Sanitario cierra Playa Hermosa

ENSENADA, Baja California(GH)

A través de un comunicado la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios informó el cierre precautorio exclusivamente en Playa Hermosa de Ensenada, ya que los valores analíticos prevacacionales de dicha playa resultaron fuera de norma.Así se determinó durante la reunión celebrada el día de ayer por el Comité Técnico de Playas Limpias de Ensenada, el titular de la dependencia estatal, Leopoldo Jiménez Sánchez, mencionó esto es parte de las acciones de protección.“Se llevaron a cabo muestreos intensivos a las playas en el Estado durante 2 semanas consecutivas, con el objetivo de asegurar un destino seguro de recreación, esto como parte de las acciones de vigilancia”, señaló.Explicó que durante este periodo una de las playas en el municipio de Ensenada, Playa Hermosa, presentó valores fuera de norma y fue necesario activar protocolos de atención dentro del Comité Técnico de Playas, que de acuerdo a la media geométrica esta playa resultó no apta para recreación acuática para este periodo vacacional.Lo anterior acorde a los lineamientos emitidos por COFEPRIS, que establece que aún cuando los últimos resultados generados estén dentro de norma, deberá evaluarse diariamente esta playa a efecto de determinar que es apta para uso recreativo.Resaltó que los demás destinos turísticos de playas en el municipio de Ensenada y en el Estado, son playas aptas de recreación acuática ya que cumplen satisfactoriamente con la norma y las mismas no significan un riesgo sanitario.El funcionario estatal señaló que la mezcla de efluentes de aguas residuales sin tratar puede representar un riesgo para el bañista, ya que una dosis infecciosa de los microorganismos puede transmitirse no sólo al tragar agua sino al estar en contacto con la piel, los oídos, ojos, cavidad nasal o tracto respiratorio superior ocasionando enfermedades menores, tales como irritación de la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, malestar estomacal y hasta diarrea a causa de infecciones gastrointestinales.Agregó que si se desea visitar algunos de los destinos turísticos de playas, puede consultar los datos de calidad de playas en las siguientes páginas: www.saludbc.gob.mx