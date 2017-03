Falso que se haya condonado deuda a grandes deudores: GSV

MEXICALI, Baja California(GH)

La condonación de créditos fiscales en el pago del impuesto predial debe ser solicitada en la Tesorería Municipal y es falso que se haya quitado la deuda a los grandes deudores, indicó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



Tras la decisión del Cabildo de otorgar beneficios a la ciudadanía en materia de créditos fiscales por el pago del predial el pasado jueves, señaló que se han dado varias versiones.



Dijo que las afirmaciones de que había condonado la deuda a los grandes deudores eran falsas, ya que no se les había quitado un peso de su adeudo fiscal.



Comentó que la ciudadanía debe acercarse de manera voluntaria a la Tesorería para tramitar el beneficio y aceptar las condiciones que brinda esta posibilidad.



Aclaró que se tiene que pagar por lo menos el 50% del adeudo en el impuesto predial para poder tener derecho a este beneficio.



El pago debe ser en una sola exhibición y solamente es válido del 1 de enero al 30 de junio, explicó, porque de no tomarlo a partir del 1 de julio todas las cuentas regresarán a su saldo histórico.



Manifestó que el adeudo total del impuesto predial entre cuentas de casa habitación y comercial y de servicios es de aproximadamente 800 millones de pesos.



"Por eso el decir que se está perdonando o condonando una cantidad estratosférica que no sé de dónde sale de 1 mil millones de pesos es una falacia y una mentira", subrayó.



Se ha manejado de una manera errónea y equivocada, mencionó, en algunos casos por desinformación y en otros por mala intención.



Decir que se está borrando el adeudo a los grandes contribuyentes es una falsedad, reiteró.



