Se comprometen sectores a no caer en corruptelas

MEXICALI, Baja California(GH)

La Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Mexicali, concluyó una campaña anticorrupción en contra de "Las Mordidas", bajo el eslogan "Decir No nunca fue tan positivo, detona tu compromiso".



Los jóvenes comentaron que no se debe de incurrir en actos de corrupción, pues la responsabilidad es de ambos lados, por lo que exortaton a no hacerlo, no permitirlo y si lo ven, hay que denunciarlo.



Marcial Villapudua, presidente de jóvenes empresariales, declaró que el hartazgo social a traido esta campaña, por lo que quisieron aportar para combatir la impunidad y corrupción más allá de un sexenio.



Finalmente firmaron un pacto para no caer en corruptelas, desde la trinchera de la ciudadanía, seguridad pública, empresarios y funcionarios públicos.