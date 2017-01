Sin irregularidades en cobro de transporte: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

No se han encontrado unidades de transporte público cobrando una tarifa superior a la que está permitida por el Reglamento Municipal, informó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El titular del Sistema Municipal del Transporte (Simutra) fue cuestionado sobre las denuncias hechas en redes sociales sobre incrementos en las tarifas del transporte derivado del aumento a la gasolina.



Indicó que solamente se ha tenido una queja telefónica sobre este tipo de acción, por lo cual se giraron las instrucciones a los inspectores de la paramunicipal para que hicieran la revisión pertinente.



Además de verificar al camión denunciado se revisaron las unidades de la empresa transportistas señalada y no se encontró algún cobro ilegal.



Agregó que anteriormente se hicieron revisiones a taxistas, sancionado a tres taxis de ruta por incrementar indebidamente la tarifa.



Vizcarra Quiñónez recordó a la población que no hay autorización de incremento de tarifas y los transportistas no pueden cobrar un monto adicional a lo estipulado.



De encontrar alguna unidad de transporte público o taxi incurriendo en esta acción, solicitó a la ciudadanía marcar al 072 y dar los datos de la unidad para que sea verificada