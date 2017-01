Exigen precio de litro de gasolina a 12 pesos

MEXICALI, Baja California(GH)

En asamblea, los manifestantes que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita, acordaron exigir que la gasolina se reduzca a un precio de 12 pesos por litro.



Además, acordaron exigir la presencia del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y que el precio del combustible entre en vigor y sin condiciones volátiles.



Estas exigencias le fueron expresadas al subsecretario general de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, quien arribó alrededor de las 20:00 horas de este martes al bloqueo.



Patricia Avilés Muñoz fungió como moderadora del diálogo, además de otras personas que tomaron la palabra y exigieron la eliminación del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) que se le aplica a la gasolina.



Iribe Paniagua les solicitó la liberación de la entrada de la planta de reparto, a lo que los manifestantes se negaron, hasta en tanto no se cumplan las demandas.



El subsecretario dijo que el Gobernador no asistiría “a contentillo o por capricho” a la zona del bloqueo, pues actualmente se encuentra en agenda en la Ciudad de México para tocar el tema del alza a las gasolinas.



El funcionario estatal se marchó luego de que los manifestantes le dijeron que no cederían hasta que el Gobernador y el delegado (sic) de Pemex no acudieran a la manifestación.



Poco antes de marchar, Iribe manifestó que como no aceptar el paso a la terminal de Pemex, las cosas se “pondrían violentas”.