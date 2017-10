Realizan coloquio de cáncer de mama en FCH

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde diseño textil, hasta grupos de apoyo, son los tópicos que se difundieron en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, entre los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UABC.



El tercer coloquio exaltó la importancia del conocimiento de la enfermedad, así como los productos adaptados a las necesidades de quienes se enfrentan a la principal causa de causa de cáncer en las mujeres.



La inauguración se realizó en presencia de autoridades universitarias, el contenido del programa inició con la exposición del diseñador Raymundo Valenzuela, de la organización Cancer Resource Center of the Desert del Colorado de Imperial, California.



Acto seguido participó la dirigente del “Grupo por Amor a la vida”, Ana Dueñas Olmedo, quien expuso sobre la labor de la asociación más antigua de Mexicali que promueve la solidaridad a pacientes.



Así también se habló sobre “La búsqueda de una oportunidad de vida”, por parte de la expositora Rosa Alicia Ceseñas, señalando el impacto en el paciente y sus familias, por parte de Cancer Resource Center of the Desert.



Los últimos trabajos expuestos ante los alumnos interesados de la FCH fue “Cómo entender el duelo y la pérdida”, por Cesar Alvarado y “Trabajo perdidas y su duelo”, por Sandra Patricia Durazo.