Hay 36 órdenes de aprehensión por delitos electorales

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 36 órdenes de aprehensión están pendientes en Baja California contra presuntos involucrados en delitos electorales, a la fecha sólo tres se han cumplimentado y una recibió una sentencia condenatoria.



El procurador Santiago Nieto Castillo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, reveló que se han iniciado 70 investigaciones abiertas en Baja California.



Agregó que hay un antecedente de 34 averiguaciones previas y las 36 órdenes de aprehensión en el Nuevos Sistema Penal de corte acusatorio, pendientes de cumplimentar.



Los delitos más denunciados en Baja California es la alteración al registro federal de electores, particularmente el cambio o usurpación de identidad, a diferencia de otros estados donde el problema es el turismo electoral, comunicó.



Hay siete carpetas de investigación relacionadas con vistas del Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de dirigentes, partidistas, candidatos independientes, inclusive el tesorero del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado, acusó.



“Los candidatos independientes están señalados por haber cometido conductas delictivas en materia de financiamiento durante las campañas electorales, por no haber rendido los informes que solicita el INE y no comprobar el gasto, este es segundo delito que más se genera en Baja California”, comentó.



El nivel de incidencia delictiva electoral en el Estado es medio, así como su participación en las denuncias antes, durante y después de las jornadas electorales.



Los más señalados en las denuncias son los partidos PAN y el PRI, seguido de candidatos independientes, y ciudadanos por la usurpación de identidad.



Tijuana es el Municipio donde hay una mayor concentración de delitos, los cual está directamente relacionado con la densidad poblacional.



Las órdenes de aprehensión pendientes deben ser trabajadas con la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial, para que los asuntos lleguen a sede judicial y obtener sentencias de character condenatorias.



En lo que va del año tienen 1 mil 500 órdenes de aprehensión a nivel nacional, se han cumplimentados 223, de éstas sólo tres se han efectuado en el Estado, enfatizó.



Confesó que esta falta de ejecución de las órdenes se debe a que la Fepade se ha concentrado en otras entidades federativas como Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz, donde hay mayor incidencia delictiva.



No hay un plazo para desarrollar los procesos, por ejemplo, a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, lo recibieron en noviembre y en junio estaban ejerciendo la acción penal, pero depende del nivel de información con el que se cuente.



Dijo que hay una necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades electorales, policiacas y los tres niveles de Gobierno, con el fin de celebrar elecciones limpias y legítimas.



ES BUENO SABER…



El año 2018 trae un proceso electoral muy complejo, ya que serán 30 elecciones concurrentes con la federal, por lo que deberán de instalar 154 mil casillas en México, para elegir a 3 mil 415 cargos de elección popular.