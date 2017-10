Confirman muerte de desaparecido

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de un mes de reportada la desaparición de Daniel Alejandro Ruiz Hernández, de 22 años, fue reportado el hallazgo de su cuerpo sin vida con impacto de arma de fuego. El cuerpo fue localizado hace un mes, pero apenas se confirmó a través de pruebas de genética.



Tras una pesquisa lanzada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se hizo mención que el joven salió de su hogar en Hacienda del Río el 30 de agosto, sin sa- ber nada de él.



David Lozano Blancas, coordinador de la Suprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), precisó que fue hasta el 1 de septiembre cuando un cuerpo en descomposición fue encontrado en la colonia Mariano Abasolo.



“Se localiza un cuerpo sin vida que reunía las características, sin embargo al no estar identificado no podíamos precisar la identidad de esta persona, por lo que se hacen exámenes de genética”, indicó.



Una vez que fueron hechos con la madre del joven realizando la comparativa con el cuerpo, donde la semana pasada arrojó un resultado positivo al parentezco.



Debido al estado en el cual fue encontrado no fue posible corroborar la causa de muerte, por lo que fue trasladado a Servicio Médico Forense (Semefo) donde se indicó que presentaba im- pacto en la cabeza.



Ya una vez con la información es que la carpeta de investigación cae en la SIE, como homicidio calificado, realizando las diligencias correspondientes ante los hechos. Sobre las líneas de investigación de momento no fueron dadas a conocer por la misma secrecía de la investigación que se está llevando a cabo.