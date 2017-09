Aarón peleó contra el cáncer

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante cuatro años Aarón luchó contra el cáncer que le salió por absceso en el rostro y hoy con lágrimas recuerda que la mentalidad positiva fue la fuerza que lo mantuvo con vida.



“Lo más difícil para mí fueron las quimios y pensar que tenía que ser fuerte y lo conseguí, gracias mamá por ayudarme…”



“A los niños –que pasan por el cáncer- les digo que sean fuertes, que no piensen en malas cosas y siempre pensar positivo”, comentó Aarón.



Su sueño ahora se deposita en poder tener un padrino para acudir a Disney, en el viaje que organiza la Fundación Estar Bien.



La bolita



Hoy tiene 12 años de edad, pero cuando tenía casi cinco años, comenzó con una bolita en la frente, un doctor de similares le diagnosticó alergia.



Pero el tratamiento no funcionó y la bolita se convirtió en un absceso en plazo de tres semanas que ya comenzaba a obstruir la vista y el doctor seguía diagnosticando alergia.



Fue cuando con apoyo económico de los familiares juntaron para acudir con un pediatra particular que le aconsejó acudir al Hospital General para realizar una biopsia.



En primera instancia los médicos creyeron que era un absceso de grasa, pero la segunda biopsia determinó que era cáncer agresivo, específicamente un linfoma linfoblástico.



Para entonces los abscesos ya estaban por todo el rostro.



Los primeros 40 días de tratamiento permaneció Aarón internado, posteriormente recibió quimioterapias, dos cirugías y seguimiento médico durante cuatro años.



La familia se fracturó



Yessica Bernal, madre de Aarón comentó que su hijo siempre mostraba fortaleza, pero reconoció que descuidó a sus otros dos hijos, incluso el de en medio que padece de ataques epilépticos.



El padre de la familia no soportó el diagnóstico de Aarón y decidió irse a los vicios.



“El papá vivía con nosotros, fue un cobarde y decidió huir y se tiró al vicio”, narró la madre.



Ahora la familia es de madre soltera con sus dos hijos y la mayor ya se encuentra casada.



“He recuperado a mis hijos, a lo mejor fui muy egoísta y me olvide un poco de mis otros hijos, pero hablando con ellos ya nos llevamos mejor, mi otro hijo ya vive conmigo, ya estamos juntos”, comentó Yessica Bernal.



Le falta padrino



Aarón desea poder acudir junto con los otros 32 niños al parque temático Disney, donde los menores se encuentran estables o en tratamiento por padecimiento de algún tipo de cáncer.



La meta es juntas 275 dólares por cada uno de los niños para viajar el próximo 28 y 29 de septiembre, pero la meta pende de un hilo.



Alma Quiroz, presidente de la fundación, comentó que solo se ha conseguido recursos para apadrinar a 5 niños.



En la página de Facebook de la fundación, se observa la plantilla con los rostros de los niños que se van revelando conforme se recaudan los 275 dólares.



Usted puede apadrinar a un niño con el total o una parcialidad del costo que incluye el viaje, hotel, entradas al parque, alimentos y asistencia médica.



El número de cuenta para depósito en pesos es 4157692 Perfiles de Banamex o contactarse con Alma Quiroz al celular 6861529810.