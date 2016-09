Congreso del Estado desecha juicios políticos contra ex procurador de CEDH

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inhabilitó por 5 años al ex procurador estatal Arnulfo de León Lavenant, el Congreso del Estado desechó dos solicitudes de juicio político en su contra.



En la pasada sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 8 de octubre, la Comisión Jurisdiccional presidida por el diputado Armando Reyes Ledesma subió a pleno cinco dictámenes de juicio político.



Entre ellos destacaban dos contra el ex ombudsman estatal; el primero de ellos interpuesto por los ciudadanos Yolanda Santamaría Tenorio, Jesús Alfonso Soto Agüero y Nohe Ramos Balderas.



La denuncia contra el ex funcionario estatal era por el desvío de recursos, al transferir dinero del erario público a su cuenta personal, además de realizar varios despidos injustificados.



Este dictamen fue rechazado debido a que, de acuerdo a lo señalado por la Comisión, no se presentaron pruebas para acreditar la existencia de la conducta señalada.



La segunda denuncia desechada fue interpuesta por Mario Alberto Juárez López por haber sido omiso en emitir una recomendación en contra de la inadecuada defensa en tiempo y forma por parte de la defensoría de oficio.



El pasado 24 de agosto, el titular del Órgano Interno de Control de la CEDH, Roberto Bautista López, informó al Congreso Estatal de la inhabilitación por 5 años a de León Lavenant.



La inhabilitación fue por el resultado de las cuentas públicas, donde se determinó que hubo un uso indebido del recurso a pesar de que se haya reintegrado después.



Lo más grave fue que hubo daño patrimonial al no enterarse con debida oportunidad el entero de los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, generando recargos y sanciones que dañaron el patrimonio de la dependencia