Celebra 40 años en los escenarios

MEXICALI, Baja California(GH)

Cantar y conservar "el rock" por dentro y por fuera, esa mujer es Cecilia Toussaint quien se siente inspirada por el amor y la música, por ello se encuentra celebrando sus 40 años de carrera.



"Me encuentro en todo, estoy dispuesta a colaborar siempre con artistas nuevos, me gusta andar de aquí para allá", dijo la intérprete de "Carretera".



La cantante se deja acompañar por su hijo Julián André en sus presentaciones, se considera mama "cuerva" ya que sabe que su hijo tiene las "tablas" necesarias para ser "el mejor baterista", compartió.



"Mi hijo toca conmigo y también en el proyecto independiente de su padre. Es muy dedicado, es muy bueno en la batería, tal parece que lo heredó", comentó la cantante en entrevista.



El tercer disco de homenaje a Consuelo Velázquez es su proyecto de este año, llamado "Cachito" le hace honor a la compositora en homenaje y a la cual tuvo la fortuna de conocer en dos discos que realizó previamente.



"Ella estuvo muy cerca y fue un honor porque ella fue la que me dijo: ¿Por qué no grabas todas tus canciones? El año pasado se cumplieron los 100 años de su natalicio y estuve en un homenaje en Bellas Artes, se grabó el segundo álbum ahora voy por el tercero", compartió.



Cecilia Toussaint es fuerte, directa y relajada, aún conserva su espíritu libre asegura y por ello se encuentra siempre dentro de nuevos proyectos o retomando algunos.



Toussaint realizó la grabación de otro disco inédito el año pasado con el cual daba un viaje por todos los compositores que la han acompañado, los resultados de la difusión de este disco no fueron los esperados para ella, argumenta, quiere hacer el lanzamiento del mismo disco próximamente.



INVITA A LEER EN FAMILIA





Respecto a la lectura, tema esencial que envuelve al país aseguró lo importante es empezar a leer y dejarse envolver por la magia de la lectura, sea el género que sea, personalmente se siente envuelta por temas que la hagan sentir un cambio, una renovación.



"Es difícil recomendar libros porque es como recomendar un disco, es personal desde la portada y el autor. Hay muchas cosas que me gustan, me dejo guiar por mi intuición totalmente, por el autor.



"A los papás les recomiendo que lean delante de sus hijos, porqué esa es la mejor manera de transmitir el hábito a los pequeños", dijo a este periódico.



Toussaint dijo ser fiel colaboradora del programa del Conaculta, "Leo luego existo", y que desde hace años comparte lecturas a las audiencias.