Destaca BC en 'top' de playas contaminadas

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que las autoridades sanitarias reabrieron cuatro playas de Ensenada para uso de contacto y recreativo, la Secretaria de Medio Amiente y Recursos Naturales dio a conocer los resultados de los muestreos y análisis de agua en los 17 estados costeros e México,A través de un comunicado en la página oficial de la Semarnat, informó que el objetivo es prevenir la exposición a contaminación bacteriana presente en el agua de contacto a la población bañista estableciendo criterios de riesgo asociados a los niveles de contaminación.El estudio mide la cantidad de bacterias Enterococcus faecalis que hay en el agua y que proviene de las heces fecales de humanos y animales. La contaminación se mide según la concentración, los límites se establecen en unidades de microorganismos por cada 100 mililitros.De 0 a 200 enterococos por cada 100 mililítros son aptas para los visitantes, mientras que si es mayor de 200 no es apta. De acuerdo al estudio, Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, es la única no apta en todo el País, con un nivel de 263 NMP/100 Ml.Entre las diez playas más contaminadas del país hay otras cuatro de Baja California, en cuarto lugar está la Playa Conalep II ubicada en Ensenada; en sexto lugar está Rosarito II en Rosarito; en séptimo lugar está Playa de Tijuana en Tijuana y en décimo lugar se encuentra Rosarito III en Rosarito.El manual operativo de vigilancia en playas y cuerpos de agua dulce establece que la calidad del agua es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios, ya que estudios en agua marina y playas indican que las enfermedades de las mucosas, de la piel y digestivas asociadas con los bañistas están directamente relacionadas con los niveles de contaminación fecal.El indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la calidad de agua de mar para uso recreativo de contacto primario son los enterococos fecales, dado que resiste a las condiciones del agua de mar, además de estar relacionado directamente con enfermedades como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis, entre otras.En la mayor parte de las playas del país existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares y que no cuentan con infraestructura de saneamiento y alcantarillado, embarcaciones, actividades de comercio informal y fileteo, por lo que es importante mantener una vigilancia de la calidad del agua de mar.Playa Hermosa, en Ensenada, resultó la más contaminada.1. Playa Hermosa, Ensenada, Baja California, tiene 263 NMP/100 Ml. Es no apta para visitantes2. Playa Sayulita, Bahía de banderas, Nayarit, tiene 130 NMP/100 Ml3. Playa José Martí, Veracruz, tiene 118 NMP/100 Ml4. Playa Conalep II, Ensenada, Baja California, tiene 100 NMP/100 Ml5. Playa Gaviota, Veracruz, contabiliza 95 NMP/100 Ml6. Rosarito II, Rosarito, Baja California tiene 92 NMP/100 Ml7. Playa de Tijuana, Tijuana, Baja California, tiene 69 NMP/100 Ml8. Playa Tortugas, Veracruz registra 66 NMP/100 M9. Playa Tumbao II, Veracruz, tiene 56 NMP/100 M10. Rosarito III, Rosario, Baja California, registra 55 NMP/100 M