Grandes deudores de predial se encuentran amparados: Canacintra

MEXICALI, Baja California(GH)

Es positivo el programa de condonación de recargos en impuesto predial aprobado por el cabildo principalmente para el ciudadano, y los grandes deudores en algunos casos no pagarán porque se encuentran amparados, expresó Juan Ignacio Gallego Topete.



El presidente de la Cámara nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) explicó que los grandes deudores no sobre pasan las 200 cuentas y que el programa tiene mayores beneficios para la comunidad en general.



Argumentó que la mayoría de los empresarios pagan el predial porque es necesario estar al corriente para permisos y licencias.



“Siempre habrá quienes no pague, así como hay ciudadanos que no pagan y los grandes deudores están amparados y no van a pagar, y hay algunos casos así”, expresó.