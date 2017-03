Impulsan Coparmex campaña contra mordidas y corrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

Para impulsar la campaña de “Yo No Doy Mordidas”, los jóvenes empresarios de Coparmex realizaron una pega de calcomanías y anunciaron la firma de un pacto moral.



Marcial Villapudua, presidente de empresarios jóvenes Coparmex Mexicali, explicó que el sábado a partir de las 11:00 horas, los ciudadanos podrán acudir a firmar el pacto en la explanada frontal de la UABC ubicada sobre bulevar Benito Juárez.



El objetivo es asumir un compromiso personal y moral de no dar más mordidas en ningún nivel, ya sea para un beneficio o agilizar un trámite o servicio.



“terminar la corrupción es tarea de todos y entre todos, tanto empresarios como ciudadanos, por eso, comprométete contigo mismo a dejar de ser corrupto”, comentó.



Adicionalmente han llevado la ideología a través de pláticas en 10 diferentes universidades con un alcance de 700 estudiantes.



Marcial Villapudua explicó que no es un ataque contra los policías, es contra cualquier persona, político y gobernante que haya hecho un acto de corrupción, para que cambie y sea otro ciudadano.