Fuero en BC eliminado en 4 meses

MEXICALI, Baja California(GH)

Por unanimidad se aprobó eliminar el fuero constitucional en Baja California para todos los gobernantes y servidores públicos, incluyendo al gobernador y alcaldes.



Los 25 diputados que integran la 22 legislatura aprobaron el dictamen el cual será turnado a los ayuntamientos, quienes tendrán un plazo de 30 días para pronunciarse a favor o en contra.



El dictamen requiere el aval de tres de los cinco ayuntamientos para su publicación, o si en caso de transcurrir el plazo y no hay definición, se publica por facto en el Periódico Oficial del Estado.



Posterior a su publicación, se emite un plazo de 90 días para que entre en vigor, tiempo en que el Congreso deberá de reformar las leyes secundarias necesarias para armonizar la ausencia del fuero.



Una vez entrado en vigor, Baja California se convertirá en el quinto Estado a nivel nacional en eliminar la figura del fuero constitucional.



¿Quiénes quedan sin fuero?



En el dictamen se estipula en el Artículo 94 que para proceder penalmente contra el Gobernador, los diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



Así como contra el secretario general de Gobierno, procurador general de Justicia del Estado, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos del Estado o comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Si el juez decreta la vinculación a proceso del servidor público, así como la imposición de medidas cautelares que impidan a este llevar el juicio en libertad en los términos de las disposiciones legales conducentes, bastará con la notificación personal respectiva para que surta efectos la separación del cargo del procesado.



El Juez notificará de inmediato a los órganos internos de control, que el servidor público quedará a disposición de las autoridades judiciales, para que realicen los respectivos trámites legales con arreglo a la ley.



Si la sentencia fuese absolutoria, o en caso de sobrevenir alguna causa que extinga el proceso penal, los servidores públicos podrán reasumir su función si aún no ha fenecido el periodo por el cual fueron electos o designados.



Tratándose de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que declaren la separación del cargo en los términos de ley.



Apoya decisión el gobernador



Luego de que este jueves fuera aprobado por unanimidad la eliminación del fuero en Baja California, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid declaró no sentirse vulnerado por la medida.



Dijo que es una demanda ciudadana que han solicitado por años en la entidad, “en este momento somos ejemplo que sí se puede seguir escuchando a la gente. La gente quiere, ocupa y merece, el mismo nivel”.



Consideró que es una medida que debe de llevarse al Congreso de la Unión para que esta permee a nivel nacional.



Añadió que los funcionarios públicos tendrán que realizar una labor más transparente y a su vez cuidar no declarar cosas a la ligera y no mentir al no estar más protegidos, al poderse judicializar muchos temas, lo que será a favor de la sociedad.

Glenn Sánchez