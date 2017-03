Aprueba Cabildo condonar deudas de créditos fiscales

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la presencia de manifestantes que rechazaban la propuesta con consignas, el Cabildo de Mexicali aprobó la condonación en general de créditos fiscales derivados del pago del Impuesto Predial.



Ayer por la tarde se celebró la 10 Sesión Ordinaria de Cabildo donde destacaba el punto tercero, relativo a una solicitud de autorización a la Tesorería Municipal a través del Departamento de Recaudación de Rentas.



Esta petición era para condonar total o parcialmente créditos fiscales consistentes en contribuciones municipales derivadas en el pago del Impuesto Predial y de los derechos causados por revalidación de permisos.



Aquí se incluía también los accesorios de dichas contribuciones, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales municipales distintas a las obligaciones de pago en los términos de la Ley de Ingresos del 2017.



Los manifestantes arribaron a la Sala de Cabildo señalando que este punto buscaba condonar los créditos fiscales a los grandes deudores.



Al iniciar la sesión todo transcurrió en calma, hasta llegar a la lectura del punto tercero, cuando los manifestantes comenzaron a gritar a regidores y Alcalde que no tenían derecho a votar la propuesta.



Fue entre reclamos de la ciudadanía que se llevó a cabo la votación, arrojando un resultado de 13 votos a favor y 4 en contra.



Los regidores Alejandra Ang Hernández, Gisela Acosta Cervantes, Héctor Vega Olivares y Adrián Marín Cota fueron los que sufragaron en contra.



Tras esto, los gritos de “traidores” se hicieron más fuertes, generando que varias personas se acercaran hacia la mesa de Cabildo, donde uno de los manifestantes arrebató el micrófono al Alcalde para gritarle.



Esta acción generó que interviniera el propio secretario del Ayuntamiento, Antonio López Merino y el regidor Héctor Ibarra Calvo.



López Merino en repetidas ocasiones hizo el anuncio de una moción de orden, la cual fue ignorada.



Durante el resto de la Sesión, los gritos continuaron y hubo momentos en que varios de los manifestantes se encararon con los regidores, provocando momentos de tensión en la Sala de Cabildo.



Condonación es para todos: Alcalde



La condonación de créditos fiscales derivados del pago del Impuesto Predial aprobada por Cabildo es para todas las cuentas, no sólo la de los grandes deudores, afirmó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El Presidente Municipal señaló que este beneficio aplica para las 343 mil cuentas de casa habitación y las 20 mil comerciales que hay en el Municipio.



Es una disposición que estaba en la Ley de Ingresos para el 2017 y que el Cabildo debía ratificar.



Dijo que el mayor acumulado de adeudo del Impuesto Predial se encuentra en la casa habitación y por ello, con esta decisión, se quería beneficiar a familias mexicalenses con una gran acumulación de predial.



Sobre la vigencia, que es del 1 de enero al 30 de junio, dijo que aplica inmediatamente y que no existe problemática en que sea aprobada en este mes de marzo.



Para quienes ya pagaron su predial este año, pueden acudir a solicitar una devolución o que se le reste al predial del próximo año.



Dijo que con esta medida esperaba que la recaudación incrementara en un 30%.Un manifestante arrebató el micrófono al Alcalde.