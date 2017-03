Piden acciones en seguridad e infraestructura

MEXICALI, Baja California(GH)

Acciones en materia de seguridad e infraestructura y un análisis de la forma de cobro al Impuesto Predial son algunos conceptos que tendrá que afrontar el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez en un corto y mediano plazo.encabezado por Sánchez Vásquez en la administración municipal.Por esto,invitó a diversos actores de la sociedad mexicalense a realizar un análisis sobre las acciones emprendidas y lo que se ha hecho de manera negativa en este periodo.Además, se buscaba destacar las acciones que deberán ser tomadas en consideración en los próximos meses.El economista Enrique Rovirosa Miramontes, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Vázquez Valadez; y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Mexicali, Alfredo Gómez Ramírez, apoyaron con sus opiniones.Destacaron la grave situación de las finanzas municipales y que el Presidente Municipal se ha enfrentando con un problema social que ha frenado, hasta cierto punto, el plan de trabajo a implementar en el Gobierno.También se mencionó que aumentar el Impuesto Predial fue una decisión equivocada y que debieron explorarse otras opciones para tratar de incrementar el ingreso propio.En resumen, el equipamiento a los policías, el mantenimiento de vialidades y un análisis del cobro del Impuesto Predial son puntos que quedan pendientes y que deben de ser tocados en un corto o mediano plazo.Destaca que entró enfrentándose a una problemática seria, por un lado la cuestión de las finanzas públicas considerando que la administración pasada dejó un boquete bastante considerable. Por ello prácticamente durante todo el mes de diciembre se dedicó a buscar la manera de allegarse de recursos para hacer frente al compromiso del pago de nómina, sobre todo con los aguinaldos.Por otro lado, lamentablemente la situación financiera del Ayuntamiento le llevó a tomar una decisión que ante los ojos de la ciudadanía no fue la más conveniente, como el incremento al impuesto predial. En mi opinión, fue una decisión equivocada porque ante las expectativas inflacionarias para este año y sobre todo por el cúmulo de situaciones que se venían presentando en fechas previas, donde la economía local apenas estaba viendo cierto respiro, generó una situación de tensión.Se necesita hacer una revisión del pago del Impuesto Predial, sobre todo de estas zonas que tienen mayor capacidad y deben contribuir con más. A pesar de no ser sencillo, se debe de empezar a revisar el tema, particularmente porque la tecnología existente permite hacer el cobro diferenciado. Se ha dicho que se van a hacer muchas cosas, pero hasta ahora no se ha visto nada concreto.La labor del director de Seguridad Pública Municipal, Ulises Méndez Manuell-Gómez, ha sido plausible, porque se ha dedicado a conocer la situación de Mexicali en materia delictiva y ha mantenido una coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y con el propio Comité Ciudadano.Ha creado la figura del Subcomandante de Proximidad Ciudadana, que actualmente cuenta con seis elementos pero que pretende crecer hasta 30, con esto se quiere hacer una labor de inteligencia para detectar a los delincuentes de barrio y reforzar a los Subcomandantes de Zona.Se ha visto retraído en el tema de la Seguridad; principalmente por la problemática social que vive el Municipio no le ha dado el 100% de atención a la corporación, cuando es un tema primordial.Ha faltado atender a todas las áreas porque se ha enfocado en este punto, pero más que nada lo veo como un área de oportunidad, hay intención de apoyar pero el Alcalde se ha sumergido en otros problemas. El director, los mandos y los policías necesitan de apoyo.Se necesita que el Alcalde, el regidor que coordina la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, el secretario del Ayuntamiento y la síndica procuradora trabajen de la mano, que brinden apoyo tanto a la Policía Municipal como a los comités ciudadanos, enfocándose en bajar recursos para abastecer las carencias existentes de la corporación.A corto plazo debe de adquirirse equipamiento, como patrullas, radios y chalecos antibalas; mientras que a mediano plazo deben de recuperar el centro de mando CCTV, ya que actualmente se tiene solo un 20% de las cámaras de video funcionando y esta acción ayudaría en la prevención del delito.Los primeros 100 días de la administración han sido positivos, se tiene conocimiento de parte del propio Alcalde que las finanzas municipales están en una situación difícil.Sin embargo, el director de Obras Públicas logró rescatar un paquete de obra por 30 millones de pesos que estaban a punto de perderse del ejercicio 2016 y que provenía de programas federales, logrando licitar el paquete que incluía obras como la rehabilitación del sistema de agua potable en ejidos del Valle de Mexicali, la reconstrucción de la avenida Obregón y la rehabilitación de parques públicos de dos ejidos en el Valle.En lo que va de este año, particularmente este mes de marzo se hizo la licitación del primer paquete de obra por un monto de 12 millones de pesos y en las próximas semanas se espera otra pero por 70 millones de pesos, hecho que se ve muy bien por parte del gremio.No hay comentarios negativos sobre la administración, porque todo depende de los recursos y ya se están gestionando con los diputados federales, los senadores, así como con el Gobierno Estatal y la Federación para obtenerlos.Se espera que se continúe con la buena comunicación y disposición, tanto del Alcalde como de sus directores, porque con eso se estará a disposición del Ayuntamiento para apoyar en cualquier acción que requiera el Municipio, como se ha hecho hasta la fecha como con el problema del retiro de basura de la Unidad de Transferencia Xochimilco y con las cuadrillas de bacheo proporcionadas por las empresas afiliadas a la Cámara.