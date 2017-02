Reitera Conagua; no hay trámites para cervecería

MEXICALI, Baja California(GH)

Por tercera ocasión se reunieron los manifestantes y las autoridades federales para aclarar los trece puntos del pliego petitorio que tienen como objeto evitar la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.



La reunión se llevaría a cabo en una de las salas de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), sin embargo por el excedente de personas, gente de Protección Civil señaló que representaba un peligro para todos los presentes.



Por esa razón es que se trasladaron a la explanada de la Conagua, donde Alejandro Cervantes Beltrán, director del Organismo de Cuenca Península de Baja California (Ocpbc), entabló un intenso diálogo con el vocero del movimiento.



Las autoridades contestaron a cada uno de los puntos del pliego petitorio de los manifestantes, sin embargo éstos tienen que responder por escrito en menos de cuatro días, o los manifestantes realizarán un plantón en las instalaciones de la cervecera.



Rigoberto Campos, vocero del movimiento integrado en su mayoría por habitantes del Valle de Mexicali, exigió a las autoridades federales que aclararan si habían aprobado algún trámite para llevar a cabo la construcción del acueducto de 47 kilómetros que llegaría a la cervecera.



Para dar respuesta a esto el delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, citó al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alfonso Blancafort Camarena.



Blancafort aseguró que a la fecha no hay un sólo trámite para la realización del acueducto que según el Gobierno del Estado transportará 500 litros por segundo, es decir 16 millones de metros cúbicos anuales.



La empresa Constellation Brands no ha entregado un documento de Manifiesto de Impacto Ambiental, agregó el delegado de la Semarnat, comprometiéndose a que si se llega a solicitarlo, realizarán una consulta pública con todos los preocupados por el tema.



Las autoridades fueron reiterativas de que hasta que se presente el proyecto podrían revisarlo técnicamente, por eso mismo es imposible que hayan concedido autorizaciones en materia de aguas subterráneas y derechos de riego.



El director de la Ocpbc, dijo que no hay recurso federal para la construcción del acueducto, se le pidió que identifique las irregularidades en la mesa arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora.



“No hay trámite de la empresa cervecera, ni de particulares, en cuanto a la recolocación en el ejido Villahermosa, según una extensa revisión en las bases de datos de Conagua”, aseguró Cervantes.



Cervantes precisó que hay 74 millones de pesos para subsidio de obras de agua potable, drenaje y saneamiento en el Estado, de los cuales, 19 millones son para materia hidroagrícola, que se harán en concurrencia del Gobierno federal y Estado.



Las autoridades entregaron por escrito que no existen trámites de la empresa Constellation, referentes a la explotación de aguas subterráneas así como algún trámite de localización de obras de reubicación en el ejido Villahermosa.



El total de agua asignado en Mexicali a servicios públicos, dijo el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), Francisco Paredes Rodríguez, es por más de 100 millones de metros cúbicos de agua.