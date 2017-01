Familia y PGJE busca a Jacqueline Sevillano

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a JACQUELINE SEVILLANO AVILÉZ de 17 años, quien se encuentra extraviada y se presume que pueda ser víctima de una extorsión.



De acuerdo a la información obtenida, el día 9 de Enero de 2017, Jacqueline Sevillano Aviléz; fue vista por última vez el día 8 de Enero de 2017, en referencia en su domicilio ubicado en Villas del Palmar de esta ciudad.



Jacqueline Sevillano, cuenta con la siguiente media filiación: estatura aproximada 1.65 metros, tez morena clara, complexión regular, cabello lacio de color negro, ojos color café claro, labios gruesos, presenta una cicatriz en la ceja izquierda.



Jacqueline, vestía al momento de su no localización un suéter color gris, pantalón leggin negros y unos tenis converse de color blanco.



La PGJE solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas al (686) 904 4100 extensiones 4064 y 4029.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima y 911 de emergencias.