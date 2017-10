Se compromete IPBC a entregar medicamentos

MEXICALI, Baja California(GH)

A más tardar este fin de semana el Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC), se comprometió restablecer la entrega de medicamentos a sus pacientes, esto fue declarado por el titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Trejo Dozal, luego de que el joven Abraham, expusiera su crítica situación en esta Casa Editorial, acusando que hace dos meses le han negado las medicinas que debe proporcionarle el IPBC.



Trejo comentó que al saber la situación del joven estudiante, llamó al director del IPBC, quien explicó que se trata de un atraso por un procedimiento administrativo donde se ve involucrada la entrega de recurso por parte del Seguro Popular.



“El director del IPBC me informó que en efecto hay un desabasto, pero que en esta semana misma queda resuelto, sucedió porque no habían pagado y no lo hicieron porque el Seguro Popular no había entregado los recursos, cosas administrativas”, precisó Trejo.



Cabe señalar que luego de que los lectores se informaron de la situación que resguarda el IPBC y las personas que requieren medicamentos, el médico familiar Oscar Villegas se ofreció a proporcionar el tratamiento a Abraham.