Buscan modificar Reglamento de Comercio Ambulante

MEXICALI, Baja California(GH)

Se buscará adecuar el Reglamento Municipal que regula al comercio ambulante para que el Ayuntamiento se encargue de brindar los servicios de seguridad y limpieza, afirmó el regidor Diego Echevarría Ibarra.



El Edil comentó que se ha reunido con los representantes de las ocho agrupaciones de mercados sobre ruedas, que representan a 4 mil 52 oferentes o comerciantes en Mexicali.



En dichas reuniones ha estado personal del Departamento de Comercio Ambulante, de la Dirección de Protección al Ambiente y de la Dirección de Administración Urbana.



Indicó que se busca modificar el Reglamento porque en este tema se ha perdido el orden, afectando a la sociedad y a los propios comerciantes.



La idea es crear una propuesta concensuada con los representantes de los sobre ruedas, buscando primordialmente establecer medidas de control y seguridad para el comerciante y el ciudadano.



Agregó que el Reglamento no está adecuado a la realidad actual, al señalar que no deben ser más de 100 oferentes los que se ubiquen en un mercado sobre ruedas.



Todos cuentan con más de 100 comerciantes actualmente, indicó, que no quiere decir que este mal sino que el Reglamento es anticuado.



La idea es que el Ayuntamiento brinde los servicios de seguridad y de limpieza, mediante una aportación que ya no será cobrada por el representante sino por la autoridad municipal.



Más detalles en a edición impresa