Mexicali ocupa el lugar 12 en rezago educativo

MEXICALI, Baja California(GH)

entre los 20 municipios del país con, informó Leticia Maldonado Kosterlitzky.La delegada deen Baja California precisó que de acuerdo a la densidad de población, Tijuana registra el 32.4% de rezago educativo entre las personas de 15 años y más.también entre personas de 15 años y más.El porcentaje equivale paray enciudadanos, informó la delegación en el Día Internacional de la Alfabetización que se conmemora cada 8 de septiembre., por no saber leer ni escribir sufrió un fraude, donde le hicieron firmar un aval por el cual le obligaron pagar 60 mil pesos.La situación fue de sufrimiento porque además de vivir en la pobreza, es madre soltera y tiene un hijo con leucemia.“Me andaban metiendo al bote, era mucho dinero que debía pagar y me pegaba la cabeza con la pared porque además tenía a mi hijo enfermo”, comentó.De pequeña sus padres le negaron la educación y la obligaron a trabajar, ahora a través del apoyo del programa Prospera, la obligan a estudiar.“Cuando la maestra me dijo que pusiera mi nombre, ponía puras líneas, ya después comencé a juntar letras y aunque a veces tardo, ya sé escribir mi nombre…”.“Ya no cualquier gente me puede engañar, ya de perdida conozco los números y las letras”, dijo sonriente.Eny representan el 2.4% de la población con rezago educativo de 15 años y más.Sin Primaria existen 7 mil 765 personas y sin concluir la educación Secundaria la cifra alcanza 16 mil 237 ciudadanos.Ensin concluir la Primaria son 67 mil 516 personas y sin Secundaria un total de 131 mil 652 ciudadanos.Destacaal contabilizar 15 mil 256 personas., pero toda su vida trabajó en el campo, ahora de adulto mayor se enteró que no cotizó al Seguro Social y no tiene derecho a una jubilación o pensión.“Todo el trabajo que dejé en el campo no sirvió de nada, me quedé sin nada, toda mi vida la dejé en el campo y no sirvió de nada”, comentó.Ahora su objetivo es aprender a leer y escribir y terminar la Primaria para poder seguir trabajando como velador.“En mi vida yo nunca supe lo que era una letra y así saqué adelante a mis hijo y a mi vieja, pero ahora que quiero trabajar de velador me piden la Primaria como mínimo y si no tienes estudios, ya no te dan trabajo”.dijo don Francisco.En el Centro de Desarrollo Humano de la colonia Nacionalista se dan cita dos veces a la semana un grupo de 15 personas adultas, quienes bajo la instrucción de Martina Ruedas Enríquez aprenden a leer y a escribir.El mayor porcentaje de deserción escolar y rezago educativo se encuentra entre la población económicamente activa de entre 15 a 49 años de edad, precisó Maldonado Kosterlitzky.Del total de personas sin concluir la Secundaria, el 31.4% tiene entre 15 a 29 años de edad, y el 41.7% tiene de 30 a 49 años de edad.Entre las personas sin concluir la Primaria, el 33.3% tiene de 30 a 49 años de edad.Y el 28.7% de la población analfabeta tiene entre 30 a 49 años de edad, y el 31.3% tiene 65 años y más.•Ensenada: 15 mil 259 personas•Mexicali: 14 mil 768 personas•Tecate: mil 703 personas•Tijuana: 22 mil 320•Playas de Rosarito: mil 687 personas•Total: 55 mil 737 personas, comentó María Guadalupe, quien a sus 74 años de edad cursa el programa de alfabetización en INEA.Como beneficiaria del programa Prospera, le obligan a estudiar para no retirar los apoyos., comentó.En el presente año se han acreditado a 27 mil 145 personas, de los cuales 10 mil 558 concluyeron la educación Primaria y 16 mil 587 culminaron la educación Secundaria.Maldonado Kosterlitzky destacó que más del 70% de los acreditados en su educación Primaria fueron mujeres.Además la mayoría de los acreditados fueron evaluados por sistema en línea a través del Programa Especial de Certificación (PEC).El 47% de los acreditaron se dedicaban al hogar, y el 39.6% eran empleados y sólo el 9.3% se encontraba desempleado, el resto son autoempleados.La meta deen Baja California de acreditación, la cual se cumplió para el 11 de julio del presente año.Maldonado Kosterlitzky informó que se amplió la meta a 38 mil 995 acreditados y al corte del 1 de septiembre, se ha avanzado en 27 mil 145 personas certificadas en alfabetismo, con la Primaria o Secundaria concluida.En el Centro de Desarrollo Humano de la colonia Nacionalista, Martina Ruedas Enríquez tiene a su cargo quince personas en alfabetización, y exhortó a la comunidad a participar como facilitador porque se requieren más personas para ayudar a educar.