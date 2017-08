Exige IP abatir la inseguridad tras asesinato de empresario

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali pidió directamente al alcalde Gustavo Sánchez Vásquez que esclarezca el asesinato del empresario Gustavo Carlos Caballero Camou.



Alrededor del mediodía de ayer arribó al Palacio Municipal el dirigente del CCE, Federico Díaz Gallego, buscando dialogar con el Presidente Municipal.



Tras ser recibido, Díaz Gallego comentó que era lamentable que se presentaran este tipo de eventos en Mexicali y son vistos con mucha preocupación por la Iniciativa Privada.



Dijo que solicitó al Alcalde que se esclareciera el asesinato de Caballero Camou lo más rápido posible, hablando con el director de la Policía Municipal, Alonso Méndez Manuell-Gómez y las autoridades competentes.



“Hay que aclarar qué pasó, creo que se va a esclarecer rápido”, puntualizó.



Mencionó que la forma en que fue asesinado el empresario denotaba un ajuste de cuentas, descartando que se tratara de un robo o algún otro motivo.



Señaló que fue insistente con el Alcalde sobre la necesidad de hablar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que otorgue respuestas sobre las solicitudes de equipamiento para las policías municipales.



No se ha puesto una fecha para su regreso a Baja California tras su visita hace un par de semanas, añadió, por eso también se hablara con el Ejecutivo Estatal para que Osorio Chong regrese a cumplir lo prometido.



Manifestó que la Federación debe de tomar cartas en el asunto y otorgar los recursos necesarios en materia de seguridad.



“Necesitamos saber cómo vamos a atacar, las cruzadas sirven pero a mediano y largo plazo, lo importante es entrarle a los trancazos”, expresó el líder empresarial.



Falta acción federal: PAN



Los niveles de violencia registrados en Baja California no son normales ni los hacen los mexicalenses, ya que es generado por bandas delictivas de otras entidades del país, dijo Javier Gutiérrez Vidal.



El presidente del CDM del PAN en Mexicali afirmó que es causa de disputa de plazas y afirmó que se suman al llamado del sector empresarial para que los tres niveles de Gobierno apliquen estrategias conjuntas en combate a la inseguridad.



Explicó que hace falta un programa estratégico por parte de la Federación porque la droga no se genera en Baja California, sino que es proveniente de Mazatlán y Manzanillo y es trasladada por carretera.



Donde llega hasta la frontera del país de manera impune a pesar de existir 7 u 8 puntos de inspección militar.



“Y no es poca droga, viene en camiones, no basta con sólo agarrar las cabecillas porque el pulpo sigue vivo”, dijo.



Y agregó que la corrupción es en las aduanas.