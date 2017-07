Mueren 2 a la intemperie; presuntamente fue por el calor

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados ayer en hechos ocurridos en diferentes partes de la ciudad.



En ambos casos las autoridades presumen que la causa de los decesos pudieron haber sido las altas temperaturas.



El primero de los casos ocurrió cerca de las 11:15 horas en la colonia Vicente Guerrero, al Poniente de la ciudad.



En ese sitio se reportó una persona inerte en el interior de un predio abandonado.



Agentes de la Policía Municipal se apersonaron al lugar ubicado en la avenida Silvano Barba y calle Hermenegildo Cuenca Díaz, donde encontraron a la persona al pie de un árbol.



De manera inmediata se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, arribando la ambulancia BC-073.



Los paramédicos se encargaron de confirmar que la persona no contaba con signos vitales.



Se dijo que la persona fallecida era de sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad, tez blanca y sólo vestía un pantalón café.



Solicitaron la presencia de elementos de la Policía Ministerial de Estado (PME) para realizar las diligencias correspondientes.



Posteriormente personal del DIF levantó el cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).



OTRA MUERTE



Minutos más tarde se informó sobre otra persona que había perecido cuando también se encontraba a la intemperie. Los agentes municipales se trasladaron al lugar.



Elementos se apersonaron a la altura del kilómetro 12 de la carretera Mexicali- Tijuana, frente al Rancho Quintana.



Ahí estaba tendido el cuerpo de una persona, por lo que se solicitó a través del C4 la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja.



Se indicó que minutos antes la persona había llegado a la puerta del rancho, donde se detuvo unos momentos, y posteriormente se desvaneció cayendo pesadamente sobre el suelo.



Paramédicos que arribaron al lugar ya nada pudieron hacer, ya que la persona había perecido, lo cual fue avisado a través de la frecuencia de emergencia, arribando agentes ministeriales.



El fallecido no pudo ser identificado debido a que no contaba con alguna identificación oficial entre sus pertenencias. Sólo se indicó que era masculino, de cerca de 40 años, tez morena y cabello castaño.



El cuerpo también fue trasladado al Semefo para realizar la autopsia de ley.



En los próximos días podrán precisar si la causa de la muerte estuvo relacionada con el calor, aunque preliminarmente las autoridades dijeron que todo parecía indicar eso.



Una vez se culmine la necropsia el Sector Salud se encargará de dar a conocer oficialmente los hechos.