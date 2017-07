Es deuda de BC por Issstecali, dice Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

La razón por la que Baja California tiene un gran endeudamiento es el Issstecali, reveló el gobernador de Baja California, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le prendió foco amarillo.



Francisco Vega de Lamadrid justificó que el endeudamiento netamente del Gobierno Central es muy inferior al de todo el Estado, el cual contempla paraestatales y municipios.



“En la nueva ley de disciplina financiera, se mide de forma distinta el endeudamiento, la deuda pública estatal se compone de Gobierno Central, paraestatales y municipios, que no nos parece correcto”, aseveró.



El endeudamiento sólo es uno, y es para el saneamiento de Issstecali, puntualizó que no han tenido un solo peso de endeudamiento para gasto corriente ni sueldos, calificando a su administración como muy eficiente.



La ruta que trazaron para el saneamiento se vio comprometida con la nueva ley de disciplina financiera, por lo que debieron de buscar otro camino, informó.



El centro de estudios para las finanzas públicas, detalló que la estructura de la deuda en Baja California se conforma en un 25% por municipios, 14% por paraestatales y 61% por el Gobierno del Estado.



Sólo del Gobierno del Estado, éste ocupa el tercer lugar más bajo de deuda pública de las 32 entidades federativas, estando por debajo de Campeche y Nuevo León, detalló Vega.



El promedio nacional de la deuda pública es el 85%, entre todo el Estado, se posiciona en el 12vo lugar en materia de deuda con 20.7 millones de pesos, comunicó el titular del Poder Ejecutivo.



Reveló que cinco estados concentran la mitad de la deuda pública subnacional, conformada la lista por la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México.



“En términos de plazo promedio de vencimiento, Baja California está en el número 21, con 13 años debajo del promedio nacional”, comentó el funcionario estatal.



GIRA POR ASIA



El Estado de Baja California resultó un territorio interesante para nueve empresas originarias del Continente Europeo, las cuales invertirán 122 millones de dólares para el desarrollo de sus negocios.



Esto fue a través de 26 entrevistas en diez días hábiles que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, en conjunto con el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico.



PEDIRÁN APOYO A OSORIO



El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vendrá en menos de diez días para atender las demandas del Estado en materia de inseguridad, informó el Gobernador de Baja California.



Francisco Vega de Lamadrid, explicó que el principal planteamiento que presentarán ante Osorio, es la necesidad de un fortalecimiento económico destinado a las autoridades de seguridad.



“Viene muy pronto, sin que sea oficial, posiblemente no debe de pasar de unos diez días su presencia aquí”, informó el titular del Poder Ejecutivo.