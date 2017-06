Pierde Mexicali el 50% de agua en el traslado

MEXICALI, Baja California(GH)

Por cada litro de agua potable que se destina desde el Río Colorado a la ciudadanía bajacaliforniana, se pierde el 50% del finito líquido, debido a las malas condiciones de los acueductos y sistemas de distribución.



Así lo revelaron autoridades y expertos durante el Foro Estatal del Agua, realizado con el fin de socializar el contexto del Estado y crear un intercambio de ideas para abatir las serias problemáticas hídricas.



Rubén Darío Orihuela, director general del Comité de Planeación para el Desarrollo de Estado (Coplade), explicó que este problema se debe a que no hay recursos para el saneamiento y creación de infraestructura.



“Por cada litro que entra al sistema de distribución de agua para Baja California, nada más llega el 50% al ciudadano por diversos problemas”, platicó el director de la dependencia estatal.



El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Mexicali (Cespm), Francisco Javier Paredes Rodríguez, detalló que las pérdidas de agua suelen ser por fugas y los procesos de potabilización.



Si bien el bajacaliforniano está en el promedio nacional en su huella hídrica, es decir su consumo, está muy por debajo en la distribución del agua, reveló el director general de Coplade.



Darío compartió que están en el proceso de terminar el plan hídrico que dará un norte, de cuánta agua requiere el estado de aquí a 20 años y cuánto abarcará lo que hay de abastecimiento del Río Colorado.



Señaló que el acueducto para llevar agua del Río Colorado al resto del estado es muy caro, por lo que se enfrentan al reto de sanear agua del océano en la zona costa, porque ya no alcanza solamente con el río.



“En términos del uso del agua no estamos tan distintos al resto, pero los paneles y conferencias son para socializar, la segunda parte serán mesas de trabajo para resolver el problema, eso se agregará al plan hídrico del estado a largo plazo”, informó.



La justificación del evento tiene que ver con la situación del agua en el estado, ya que el alto crecimiento poblacional, el crecimiento de la industria, incluso agropecuaria, implica una necesidad creciente de agua.



El director de Coplade agregó que al estar en una región árida, provoca que el agua potable proveniente del Río Colorado no alcance para todo el estado, además de una topografía complicada, sobre todo en la zona costa.



“El abastecimiento en dicha zona resulta muy caro, entonces llegar a una solución a largo plazo a la problemática del agua implica un acuerdo entre sociedad y gobierno, con el fin de dar una solución de fondo”, comentó.



Explicó que se debe propiciar una coordinación para trabajar en conjunto y llegar a nuevas tarifas, nuevas inversiones y la búsqueda de más recurso estatal y federal, para resolver la distribución y el saneamiento que implican proyectos como desaladoras, plantas de tratamiento y redes de distribución.



“Antes teníamos el algoritmo de ‘lo del agua al agua’, ahora tenemos que inyectarle más, porque no nos da para mantener las redes, ni siquiera para invertir en obra que ocupamos para incrementar el abastecimiento”, declaró Darío.



Comentó que requieren trabajar con los diputados del Congreso del Estado, para llegar a un nuevo plan de agua que permita solventar los costos de su distribución.



“Si bien es cierto que el agua es un bien necesario y un derecho humano, a diferencia de otros derechos humanos, el agua tiene un costo por litro, y esa parte la queremos resolver”, informó.



Los cálculos indican que para resolver el problema a 20 años, se requieren 5 mil millones de pesos, el recurso actual no es suficiente y las tarifas son limitadas, para el mantenimiento e infraestructura, concluyó el director Darío.