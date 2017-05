Hacen huelga 1,100 internos en el hongo

TIJUANA, Baja California(GH)

, en las atenciones médicas y en la revisión que reciben sus familiares los días de visita.La protesta la inició un grupo de 100 reclusos el viernes pasado y hasta la tarde del lunes se habían sumado otros mil, quienes también piden ropa suficiente y agua caliente durante la temporada de invierno.La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, descartó que la manifestación haya iniciado con un conato de motín o de pleito entre los internos y los custodios.“Inmediatamente que nos enteramos de esto, acudimos a verificar que se les hicieran válidos sus derechos y se abrió el expediente de investigación”, informó.Familiares de internos manifestaron que las irregularidades en las condiciones de los internos surgieron tras el cambio del director y subdirector del penal, quienes desde un mes atrás han implementado medidas excesivas para mantener el orden.“Si les llevamos revistas, sólo pueden ser de deportes, y pasan por un filtro donde se les arrancan las páginas donde viene lo que ellos consideran publicidad nociva, por eso ellos reciben las revistas hasta con ocho páginas”, expresó la hermana de uno de los internos.Además, agregó, tanto la comunicación hacia el penal como del penal al exterior se ha limitado, comenzando con la modificación de los horarios establecidos para que los internos realicen llamadas telefónicas a sus familiares.Al respecto del trato hacia los familiares que acuden de visita, declaró que ha sido exagerado con los menores de edad, y como ejemplo puso el caso de un menor que fue obligado a evacuar por presunción de que ingresaba con droga.La mala calidad de la comida y la poca disposición de medicamentos en el penal, indicó, son otros de los factores que dieron origen a la inconformidad de los internos, quienes no piensan tener más tolerancia hacia los abusos por parte de las autoridades.Los filtros de seguridad piden que sean revisados.Respecto a la huelga que realizan en el penal, el gobernador Francisco Vega dijo desconocer hasta el momento si se generó algún acto violento o que haya alguna queja en ese sentido.Señaló que es de alta seguridad y se rige por una serie de reglas a nivel nacional que deben cumplir, por lo que aseguró trabajarán con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para resolver la problemática.“Entendemos que todos queremos estar mas cómodos, pero no está en mí juzgar si pueden o no tener una televisión, pero está en mí cumplir con los reglamentos penitenciales”, puntualizó.