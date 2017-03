Visita Gerardo Fernández Noroña Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

El ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña visitó Mexicali la mañana de este jueves para hablar sobre los temas que se han suscitado en los últimos meses en la ciudad y sobre sus aspiraciones políticas.



Fernández Noroña, anunció que se lanzará a la contienda de la Presidencia de la República por la vía independiente.



Entre los múltiples temas que tocó, el ex diputado reconoció la lucha social que han encabezado los mexicalenses en los últimos meses en la capital Baja California.



“Teníamos mucho interés de venir acá para tratar de compartir nuestro punto de vista con la gente de nuestra visión”.



“Queremos que en esta rebelión se está dando en Mexicali con tanta intensidad, podamos coincidir en que se mantenga en el camino no violento y que busquen la renuncia de Peña Nieto”, expresó.



“La lucha contra la cervecera es una lucha contra este sistema económico que busca privatizar el agua no sólo el liquido, sino se hace toda infraestructura con el dinero del pueblo…”, agregó.



Estos fueron algunos de los temas que Fernández Noroña trató en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en Mexicali.



