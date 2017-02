Joven promesa en el Cine

MEXICALI, Baja California(GH)

La vida del cineasta Amós Navarro ya no será igual y es que una interesante invitación lo motivará para mejorar cada día para ser un director conocido y ofrecer películas de calidad.



Navarro recientemente recibió la noticia de que su cortometraje “Atardecer muriendo” conformaría parte de la Selección Oficial del Hollywood Cinema International Festival.



No solamente él celebró este acontecimiento, sino toda la gente que lo rodea en redes sociales, porque sabe que el cine lo apasiona.



Para realizar este sueño requirió de la ayuda y trabajo de personas de todo el Estado: La música original por la Orquesta de Cámara de Ensenada, estudiantes de la UABC de Tijuana y Mexicali e importantes personas cruciales en el aspecto económico como su amigo Juan Carlos Lares Hopkins.



El joven director es originario de San Luis Río Colorado, Sonora, pero radicado por mucho tiempo en Baja California, así que dice considerarse de aquí.



Orgulloso de su nombre bíblico, el joven de 25 años supo que seguir sus intuiciones y trabajar “duro” le traerían recompensas, ahora planea estudiar una maestría en dirección de cine en la New York Film Academy.



Durante un buen tiempo mientras estudiaba en la Universidad Autónoma de Baja California, dedicaba su tiempo a realizar videoclips y otro tipo de trabajos, pero no fue hasta hace tres años que comenzó con la aventura del cortometraje “Atardecer muriendo” que le ha dado tantas satisfacciones.



“Realicé el guion para una clase de la escuela, hicimos modificaciones y cambios, de hecho muchos maestros y compañero me ayudaron, poco a poco lo fuimos puliendo”, dijo Amós Navarro en entrevista telefónica con Grupo Healy.



Después de haber ganado el Fondo de Apoyo al Cortometraje de Ficción del Festival Internacional de Cine de la UABC en 2015, todo comenzó a esclarecerse y eso fue el inicio de toda una inversión de tiempo y dedicación al corto.



“La película trata una situación complicada de cosas muy pesadas, sobre culpa, sobre muerte y sobre procesos sicológicos, estoy muy interesado en ese tipo de temas. Creo que el corto contiene muchos simbolismos y por eso la narrativa visual transmite más sentimientos, utilizo elementos físicos que explican más que las palabras”, dijo el creador audiovisual.



Lo que sigue es que el cortometraje sea visto por la audiencia del festival en Hollywood y haya retroalimentación por público especializado en el séptimo arte.