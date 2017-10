Aumentan ventas en diversos comercios con motivo de Halloween

MEXICALI, Baja California(GH)

Dependientes de locales ubicados en la zona centro de la ciudad, coincidieron en que durante este mes sus productos tienen más demanda.



Los dulces a granel y las piñatas son los más solicitados por la clientela, dijo Yolanda, de la Dulcería Mateo. Figuras de brujas, vampiros y calabazas adornan la fachada del establecimiento.



“Es lo que se lleva la gente, junto con los dulces por kilo”, señaló.



Las Fiestas del Sol acaparan la economía de gran parte de la población durante el mes de octubre. Sin embargo, cuando finalizan se empieza a registrar más utilidad en el negocio, dijo Elliot, encargado de dulcería.



Susana Pollorena, propietaria de un negocio de repostería, coincidió manifestando que en general, desde que inició el mes de octubre, la venta de galletas con personajes, pasteles y servicio para fiestas ha aumentado.



Por su parte, el señor Luis Moreno manifestó que desde hace varios años es necesario tomar medidas de seguridad durante la tarde y noche del 31 de octubre, para protegerse de posibles actos vandálicos.



El robo ‘a puños’ de los dulces a granel exhibidos, así como destrozos y desorden, son los principales eventos que en su local se previenen con la contratación de dos guardias de seguridad para ese día.



Aunque otros servicios públicos y privados, como el del transporte, dejan de operar antes del anochecer del día de brujas, los comerciantes del Centro señalaron que gracias a su experiencia, ya no es necesario recortar su horario.



“Tomamos precauciones. Metemos temprano los dulces, preparamos algunos para repartirles, y aunque sí pasa gente disfrazada de manera sospechosa o también borrachitos, ya no cerramos temprano, no es necesario”, apuntaron Yolanda y Elliot.