Ponen límite pescadores de San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

En el puerto de San Felipe se aplicó un nuevo método para salvar a la vaquita marina, pero este intento significa la recta final para los pescadores del puerto, ya que aseguran que de no funcionar la estrategia volverán al mar a pescar.



Sunshine Rodríguez, aclaró que la veda continúa para ellos, así como la falta de recursos, por lo que esta fase es la última oportunidad para el Gobierno, de lo contrario volverán a pescar en el mar.



Aceptó que los pagos de compensación están al corriente a los pescadores, sin embargo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), pretenden criminalizar a los pescadores por un pensamiento ambientalista radical.



“Las ONGs no tienen ‘llenadera’, quieren criminalizar al pescador, la realidad es que no han volteado ver la falta de agua del Río Colorado, ya que diferentes estudios han comprobado que de ahí viene todo el problema de la vaquita”, comentó.



“La realidad es que ahora sí esta es la recta final, la vamos a apoyar, porque es nuestro interés, que por primera vez en la historia se tenga una vaquita marina y por fin se revele si es marina o de estuario”, aseguró.



De ser una vaquita de estuario, concordaría con la hipótesis de que la especie vino decreciendo debido a que aumentó la salinidad de su hábitat, por la retención del agua del Río Colorado.



“Los estudios acústicos no son fiables, porque no saben si son vaquitas porque nunca han tenido una, el enigma está por resolverse, lo más prudente es que vamos apoyar este último esfuerzo para determinar al culpable de forma científica”, señaló.



En 20 años en el sector pesquero, aseveró que no se ha dado un solo incidente donde una vaquita quede atrapada en una red camaronera, todas las recomendaciones de ONGs han sido erróneas.



“Nos trajeron las redes suriperas, después de que les dijimos que no servían las de chinchorro, hemos ofrecido otros métodos más efectivos, pero el reto de los ambientalistas es convertir el Mar de Cortés en un acuario”, señaló.



Recordó que más de 5 mil familias dependen de la pesca, por lo que dicho pensamiento radical está impactando en todo un pueblo, ya que no están equipados para vivir de turismo.



“Las ONGs se han encargado de amenazar al País de un embargo pesquero, y el Gobierno lo acepta como si fueran héroes, ya tenemos que buscar alternativas, la crisis es buena”, opinó.



Admitió que esta es la recta final, y que una vez acabando, van a regresar al mar, mediante un amparo, la fuerza o lo que sea necesario, ya que el Gobierno no puede subsidiar a los pescadores eternamente.