Sismo ocurrió por Placa de Cocos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un movimiento de subducción de la Placa de Cocos contra la Placa Americana fue la que desencadenó el sismo ocurrido este jueves por la noche al sur de Chiapas, explicó la sismóloga Xyoli Pérez Campos, Jefa de Servicio Sismológico Nacional (SSN).



La magnitud del sismo, de acuerdo al SSN, fue de 8.2 grados, con hora a las 23:49 horas Tiempo del Centro, a 133 kilómetros al Suroeste de Tejijiapan, Chiapas, a unos 58 kilómetros de profundidad.



Por su parte, Luis Humberto Mendoza Garcilazo, investigador y sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), explicó que esto ocurrió cerca de la confluencia de estas placas con la del Caribe.



El científico comentó que Baja California se encuentra entre la placa del Pacífico y la Americana, y que se encuentra interconectada con la que derivó el sismo.



Sin embargo no hay riesgos de otros movimientos más al norte en esta placa.



Pérez Campos explicó que México convive en 5 placas tectónicas y con gran actividad sísmica. Tan solo en el 2016, el SSN, registró al menos 15 mil 400 movimientos sísmicos.



El movimiento registrado al sur de Chiapas, tardó 135 segundos en sentirse en la Ciudad de México, es decir, a unos 650 kilómetros de distancia del epicentro, por lo que no causó los mismos daños como el de 1985.



De acuerdo al SSN, en 1932 hubo un sismo de 8.2 grados en las costas de Jalisco y Colima, mientras que en las costas de Chiapas y Oaxaca, se tiene registrado un sismo de 8 grados, ocurrido el 15 de enero de 1931.



Aunque no existe un registro medible, se cree que hubo otro de entre 8.4 y 8.6 grados en las costas de Guerrero, en el año de 1787.