"Doy gracias a quien hizo la denuncia"

MEXICALI, Baja California(GH)

Con lágrimas en los ojos, así como una alegría indescriptible, los padres dese mostraron agradecidos con la denuncia anónima con la cual autoridades lograron encontrar a su pequeño recién nacido.Rogelio Salcedo Vega y Ana María Elizabeth López García narraron acómo vivieron esos momentos en los cuales una persona sustrajo a su bebé la tarde del martes en Ángeles de Puebla, y no supieron de él durante siete horas.“Sentí que me tragaba el mundo, sentí algo muy feo la verdad, esto es algo que no le deseo a nadie... pero gracias a Dios todo salió bien y gracias a todos los que nos apoyaron y que subieron (a redes sociales) la foto de mi bebé”, comentó Rogelio con voz quebradiza.Debido a que no contaba con una forma de comunicarse con su esposa, Rogelio no supo lo sucedido hasta cerca de las 17:00 horas cuando arribó a la casa de un familiar y fue ella quien le contó lo que pasaba.Parado, con la mirada fija en el piso y por momentos mirando de reojo a su esposa, quien estaba parada a su lado, recordó que de inmediato corrió a su hogar ubicado como a 20 minutos a pie.Cuando le faltaban como dos minutos para llegar a su casa, se topo con los agentes que llevaban a su esposa en una unidad, quienes lo subieron para realizar la investigación sobre el caso.Ambos fueron trasladados a la(SIE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para rendir la declaración y presentar la denuncia.“La verdad se siente muy feo que te hagan pensar que uno mismo va hacer daño a su bebé, que lo va a vender, esa es gente que no tiene corazón, nosotros por ningún motivo, si por tanto tiempo lo estuvimos esperando”, añadió Rogelio con voz entrecortada.Caside tener la noticia del robo de su hijo, recordaron los padres del bebé, ya de noche, les dijeron que su hijo había sido recuperado sano y salvo.“¡Gracias a Dios a la persona que dio el informe de que ahí estaba mi bebé!, que se dio cuenta como haya sido y que hizo la denuncia; no sé quién sea porque ya tenemos a nuestro bebé sano y está con nosotros”, dijo Rogelio entre lágrimas.Su esposa Ana María también lloraba al recordar esos momentos.Un rato después llegó, quien ya había sido sometido a una revisión médica, donde se estableció que estaba bien de salud.“Sentí como... se me salieron las lágrimas porque yo le pedí a la Virgen de Guadalupe que me lo trajera con vida”, expresó Ana María, quien ya no pudo continuar hablando porque el llanto se lo impidió.Ya para las 23:00 horas del martes, tras casi once horas de haber empezado a vivir la pesadilla, Rogelio y Ana María pudieron llevar a Dylan Isaí a su casa, para tratar de cerrar el amargo capítulo.Ayer desde temprano, autoridades acudieron a la casa de la familia, para llevarlos a continuar con las declaraciones y la denuncia.Ana María, madre del menor Dylan Isaí, narró a LA CRÓNICA los hechos durante la mañana del martes pasado en su hogar sobre la calle Tlaxco 731 del fraccionamiento Ángeles de Puebla.Indicó que a la ahora imputada, de nombre Perla “N”, la conoció el pasado lunes cuando se dirigía al Hospital Materno Infantil, ya que su hijo tenía una cita. Perla “N” le ofreció llevarla y ella le pagó entregándole algo para la gasolina.Perla le dijo que le brindaría un apoyo de una despensa por parte de Gobierno.Perla llegó a buscar a Ana María a su casa, para supuestamente ver lo de la despensa.“Llegó esta persona a tocar mi puerta y le dije que no iba a poder ir porque tengo una cesárea del niño, a lo que ella aceptó. Luego me pidió pasar a mi hogar ya que me dio confianza llegando hasta el cuarto del niño”, recordó.La sospechosa le comentó a Ana María que se encontraba embarazada, que ya tenía cerca de cuatro meses de embarazo y que ya tenía unos hijos.Ya cerca de las 12:00 horas, explicó Ana María, la sospechosa dijo que ya se iba.En ese momento, agregó, la desconocida la atacó por la espalda con una navaja, dejando heridas a la altura del cuello y nuca.buscó defenderse, pero la sospechosa siguió con la agresión con la navaja y luego la golpeó en la cabeza con un martillo.Ante la superioidad de la sospechosa, no pudo resistirse más y ésta la amarró.En ese momento tomó al bebé y se lo llevó, mientras advertía a Ana María que no la denunciara ni se desatara hasta que llegara su esposo.. Me dijo que entregara mi marido la droga que según había robado... porque si no mi hijo se iba a morir”, recordó entre lágrimas, al tiempo que su esposo la tomaba de la mano y la abrazaba para consolarla.Rogelio indicó que desconoce la razón por la cual la sospechosa arremetió en contra de su esposa.Incluso recordó que cuando Perla fue a su casa ya traía consigo una pañalera, así como un portabebés, ya que tenía intención de llevarse al menor.